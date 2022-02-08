В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности

В Кремле не чувствуют готовность западных партнеров принимать во внимание озабоченности Москвы по вопросам безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения", - подчеркнул он. По словам Пескова, тема гарантий безопасности для нашей страны остается "открытой в полном смысле этого слова" и самой важной.

В середине декабря США были переданы предложения для выработки юридических гарантий обеспечения безопасности России. В январе прошла серия консультаций как с американской стороной, так и с НАТО, и на площадке ОБСЕ. В конце прошлого месяца посол США в Москве представил в МИД России письменный ответ Вашингтона на требования нашей страны.