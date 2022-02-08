В "Квартале Луи" отпраздновали свадьбу

По данным Росстата, в прошлом году в нашей стране было заключено более 900 тысяч браков. Сколько среди этих пар - невест и женихов с ограниченными возможностями - данных нет. Может ли человек с инвалидностью найти свое счастье и создать семью? На вопрос корреспондента "РГ" ответили автор благотворительного проекта "Квартал Луи" для людей с ограниченными возможностями, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и молодожены Евгений и Анжелика Бусыгины.

Анжелика и Евгений на свадебных фото светятся от счастья. Кто больше - сразу не скажешь. Невеста кокетливо смотрится в зеркало, заканчивая свадебный макияж, жених поправляет ворот рубашки, сдержанные брызги парфюма, зал регистрации, они держат друг друга за руки и чуть-чуть волнуются, "вступают в брак граждане Российской Федерации…".

Женя - тотально незрячий, Анжелика передвигается на коляске. "Она - мои глаза", "он - мои ноги", с нежностью говорят они друг о друге.

- Я обычный, нормальный человек, - с вызовом говорит Анжелика. Чуть позже, разговорившись, она трогательно признается: "Я чуть не расплакалась на церемонии, очень волнительно было…и радостно".

На банальный вопрос "вы счастливы?", молодой муж задорно басит: "А то! Я вообще по жизни счастливый, а теперь еще и женатый!".

- И я счастливая! - спешит с ответом Анжелика, - у меня есть муж, дом…

- У нас есть друзья, которые нас любят, - добавляет Евгений.

Друзья и поддержка - ключевые слова и опора для любого человека. Этой крепкой опорой стал для Бусыгиных благотворительный проект "Квартал Луи", который придумала и запустила вечно неравнодушный человек, бывший сенатор, а ныне детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Благодаря проекту молодые инвалиды могут жить, учиться и работать как все, а еще обрести главную точку опоры - семью. В одном из проектов "Квартала Луи", инклюзивном поместье "Новые берега", сегодня живет более 60 молодых людей с инвалидностью. Там же проживает и молодая семья Бусыгиных.

- В моей жизни Анжелика и Женя появились, когда приехали к нам на стажировку в "Дом Вероники", - рассказывает Мария Львова-Белова. - Для меня это был какой-то невероятный союз - он ее везет, она ему подсказывает - куда. Представляете, как люди могут друг под друга подстроиться, как тонко могут чувствовать друг друга?

- Мы долго ждали, когда эта чудесная пара решится на столь ответственный шаг, - тоном заботливой мамы говорит Елена Кулагина, исполнительный директор АНО "Квартал Луи". - Они вместе уже лет десять, а решение зарегистрировать отношения приняли после переезда к нам, и то - не сразу. Молодые люди с инвалидностью боятся выйти в социум, боятся, что не смогут найти себе друзей, но многое зависит от тех, кто рядом с ними. Два года назад у нас венчалась молодая пара. Она из Воронежа, он - наш, пензенский. Познакомились, когда проходили реабилитацию. Родители не смогли их поддержать, жить ребятам было негде, они приехали к нам, через полгода Владимир, тотально слепой рок-музыкант, записал свой альбом. Галина - слабовидящая, работает в храме. Арт-поместье стало местом, где ребята смогли начать свою семейную жизнь. Какой бы человек ни был, он всегда может найти свою судьбу.

Фото: Диана Худышина

По словам Елены, у Анжелики и Жени свадьба была самая настоящая. В первый день - регистрация, второй - праздник в кафе арт-поместья. Гостей было немного, ковидные ограничения никто не отменял, но атмосфера была душевная. Веселые конкурсы, добрые тосты, фотографии. Свадебные снимки делала фотограф Диана Худышина, девушка с ментальными особенностями и безграничными способностями к творчеству.

Анжелика и Женя разные, но в них есть что-то неуловимо объединяющее. День рождения празднуют в один день. Оба выросли в кровных семьях. У Анжелики были мама и младшая сестра. Мама умерла, когда девушке исполнилось 16. Анжелику отправили в один детский дом, сестру в другой. Анжелика долго искала ее, писала письма родственникам. Нашла. Они долго упрекали друг друга взаимными обидами, но в итоге примирились. Невеста пригласила сестру на свадьбу, но ковид внес свои корректировки, сестра приехать не смогла, как и Женина мама. Евгений в юности начал терять зрение, операция по восстановлению прошла неудачно. Женя как гиперответственный человек принял решение - не быть обузой для своей семьи и уйти в дом ветеранов. По словам Марии Львовой-Беловой, именно туда после 18 лет отправляется большая часть молодых инвалидов.

- Или в дом престарелых, иногда эти дома называются пансионат, - добавляет она. - Кто-то идет в психоневрологический интернат. Сейчас развивается возможность самостоятельного проживания в квартире. Но здесь есть свои сложности - молодым взрослым необходимо дополнительное сопровождение, поддерживающая среда, возможность получить образование и трудоустроиться, и не всегда квартиры предлагаются там, где все это есть.

Анжелике повезло. В дом, где доживают свои жизни брошенные бабушки и дедушки, она приехала с подругой.

- В детском доме меня все поддерживали, друзья, директор, нянечки, а в доме ветеранов даже плакала поначалу, - признается Анжелика.

Руководство прониклось печальной участью молодых девчонок, оказавшихся среди пожилых взрослых. Им дали комнату, сделали ремонт. Через некоторое время в дом ветеранов прибыл и Евгений. Молодые люди не понравились друг другу с первого взгляда.

- Все началось с антипатии, - вспоминает Анжелика, - оба молодые, дерзкие, в общем, очень деловые. Он что-нибудь мне скажет, я ему отвечу. Потом постепенно друзьями стали, начали гулять вместе. Я сначала очень боялась - как он, слепой, будет меня возить, а Женя так уверенно говорит - "да, пошли уже". И мы пошли. Я ему говорю - "влево", "вправо". Куда мы только ни ходили, даже по лесу гуляли.

В арт-поместье "Новые берега" Анжелику и Женю привел счастливый случай - знакомый уехал в "Дом Вероники" и прислал ссылку на проект.

- Мы заполнили заявку на сайте и нас пригласили на стажировку, - вспоминает Анжелика, - было так интересно, что мы не заметили, как пришло время уезжать. И тут, перед отъездом нас спрашивают - а вы не хотели бы в "Новые берега" (они как раз строились). У Женьки аж сумка из рук выпала. Конечно, хотим! Не раздумывая, написали заявку и через три месяца вернулись.

Фото: Диана Худышина

Из крохотной комнатки дома ветеранов ребята переехали в современную квартиру-студию комфортного коттеджа на шесть семей. Анжелика не может нарадоваться собственной кухне, ванной комнате и туалету.

- Мне показалось, будет несправедливо, если после стажировки ребята опять уедут в дом престарелых, - говорит Мария Львова-Белова. - Они так стараются прожить свою жизнь интересно, что их обязательно нужно поддержать, и мы предложили им стать резидентами "Новых берегов". Анжелика от радости - в слезы, а я поняла, что мы идем в правильном направлении.

- Они везде и всюду вместе, - выдает секреты счастливой пары Елена Кулагина. - В храме помогают, в гости ходят, в теннис играют. Мы недавно купили специальный стол для игры в теннис, могут играть все, кто видит и не видит, Женя тоже пробует свои силы.

Автор проекта "Квартал Луи" Мария Львова-Белова не перестает удивляться способностям Анжелики и Жени.

- Как-то я приехала в храм в "Новых берегах", спрашиваю Анжелику, где Женя, а Женя окна моет, - вспоминает Мария. - Как?! Ну как, на ощупь. Представляете? Они каждый раз открываются с таких сторон, когда ты думаешь, что в силу их физического состояния они не могут это делать, но каждый раз они доказывают - почему нет. Да, они могут делать это не как здоровый человек, но их старания и желание помогать - очень располагает. Я их очень сильно люблю и ценю. Недавно у нас начался новый тренинг "В темноте" - в кафе для гостей резиденции в качестве официантов могут выступать незрячие ребята. Женя сразу сказал - хочу попробовать. И у него получилось. И так здорово - эмоционально, с юмором! Женя нам показывает - все возможно.

Анжелика и Женя вместе ведут социальный проект "Старт" - мастерская по ремонту компьютеров и ноутбуков. Для жителей "Квартала Луи" Евгений ремонтирует технику бесплатно, для горожан за символическую плату (расходники же нужно покупать, поясняет Женя). А еще бесплатно ремонтирует инвалидные коляски.

Как слепой человек может заниматься ремонтом?

- Он всегда говорит, главное, чтобы дело нравилось, - гордясь мужем, рассказывает Анжелика. - У него все на ощупь, а голова работает так, любой зрячий позавидует. И он готов научить любого, слепого и зрячего.

Фото: Диана Худышина

Ключевой вопрос. Может ли человек с особенностями создать семью?

Мария Львова-Белова, автор проекта "Квартал Луи", уполномоченный по правам ребенка в РФ:

- Мне сложно понять, почему люди с инвалидностью не могут создавать свои семьи и жить полноценной жизнью, - говорит Мария Львова-Белова. - Но я сталкивалась и с другой точкой зрения. Это какой-то нелепый стереотип, придуманный обществом и не имеющий под собой никакого основания. Так, некоторые коллеги-партнеры, зная о моих проектах для инвалидов, спрашивали - "а что, у них любовь? А что, они жениться могут?". Но я точно знаю, что каждый человек может найти свое счастье, вне зависимости от особенностей. Пример Анжелики и Жени - как раз о том, что вне зависимости от своей инвалидности - возможно все. Это не скоропалительный брак, когда наспех приняли решение и не понятно, что будет дальше. Это уже проверенный союз. Ребята очень активно участвуют в жизни нашего арт- поместья, занимаются разной работой на наших площадках.

Я знаю много примеров, в том числе и в Пензенской области, когда ребята самостоятельно снимают жилье, работают. Знаю пару, оба на колясках, арендуют квартиру, работают, она в гончарной мастерской, он в IT-сфере. Есть примеры, когда только один человек с инвалидностью, а второй абсолютно здоров, они очень счастливы, у них есть дети.

Мне кажется, главное, что нужно для создания семьи - зрелость самих молодых людей. Насколько активно они готовы участвовать в создании своей семьи. Сегодня есть множество вариантов форм поддержки молодых пар с инвалидностью - специалисты соцслужб, волонтеры. Поэтому самый главный вопрос в создании семьи - это желание и внутренняя готовность нести ответственность за семью. По реакции соседей, которые приходят помогать нашим ребятам, я вижу, что общество готово принять и поддержать эти отношения, особенно когда люди видят, что молодые сами стараются. В "Квартале Луи" было уже три свадьбы, и мы очень надеемся, что скоро еще шесть пар зарегистрируют свои отношения.

Как попасть в "Квартал Луи"

- Чтобы попасть на проживание в "Квартал Луи", необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе, - рассказывает Елена Кулагина, исполнительный директор АНО "Квартала Луи". - Конкурс обычно проводится перед открытие новых домов. Заявки рассматриваются общественным советом "Квартала Луи", который состоит не только из сотрудников организации, но и внешних специалистов - партнеров, психологов, министерств Пензенской области, экспертов опыта, действующих резидентов и выпускников "Квартала Луи". По итогам работы совета происходит отбор кандидатов. После телефонного разговора с кандидатами, проводится финальный этап - зум-встреча. Кандидаты, прошедшие все этапы приезжают на проживание.

Сейчас существует два сценария проживания: Первый предусматривает возможность стать студентом арт-поместья по программе "Самостоятельность. Профориентация. Драйв".

Студенты получают навыки самостоятельной жизни, развивают свои личностные и профессиональные качества, проходят профессиональное обучение и получают настоящее удостоверение о профессии (ассистент экскурсовода, вожатый, специалист службы приема и размещения в гостиницах). По этому сценарию принимаются лица, имеющие основное общее образование (9 классов), в том числе, выпускники коррекционных школ III, IV, VI, VII видов.

Стандартный срок проживания - 2 года. По итогам проживания и обучения возможно продление пребывания в арт-поместье на 1 год по желанию студента и решению Общественного совета.

Второй сценарий предусматривает возможность стать резидентом арт-поместья.

Ключевое условие резидентства - наличие идеи или готового авторского проекта, который можно будет реализовать во время проживания в арт-поместье "Новые Берега". Он должен быть направлен на решение общественно-значимых проблем и может быть посвящен творчеству, дизайну, образованию, просветительской деятельности, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам по желанию участника. Срок проживания - 5 лет с продлением по итогам проживания и решению Общественного совета.