В ЛНР перехватили беспилотник ВСУ для корректировки огня

В ЛНР был перехвачен беспилотник украинских силовиков, который использовался для корректировки артиллерийского огня. .

По данным представителя ЛНР Ивана Филипоненко, в районе Попасное использовался беспилотный летательный аппарат, способный определять точные географические координаты и передавать в режиме реального времени видеоизображение на пункт управления огнем.

В ЛНР зафиксировали также выдвижение на огневые позиции артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода ВС Украины.

Ранее стало известно о прибытии на Донбасс расчетов БПЛА военных Украины. Полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения на Донбассе, за исключением используемых ОБСЕ, запрещены Минскими соглашениями.