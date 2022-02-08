Новости

Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Россия зеркально ответит на запрет телеканала RT.DE в Германии 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Школьники и студенты гордятся российской наукой 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
На учениях в ЗВО применили комплекс РЭБ "Палантин-К" 18:52
В ЛНР перехватили беспилотник ВСУ для корректировки огня 18:38
Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники 17:10
Путин поздравил ученых с Днем российской науки 17:09
Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2" 17:04
Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте 16:58
Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь 16:58
Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации 16:52
"Ричера" продлили на второй сезон 16:45
Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше 16:43
Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 18:38
Рубрика: В мире

В ЛНР перехватили беспилотник ВСУ для корректировки огня

Текст: Александр Саможнев

В ЛНР был перехвачен беспилотник украинских силовиков, который использовался для корректировки артиллерийского огня. .

ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины

По данным представителя ЛНР Ивана Филипоненко, в районе Попасное использовался беспилотный летательный аппарат, способный определять точные географические координаты и передавать в режиме реального времени видеоизображение на пункт управления огнем.

В ЛНР зафиксировали также выдвижение на огневые позиции артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода ВС Украины.

Ранее стало известно о прибытии на Донбасс расчетов БПЛА военных Украины. Полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения на Донбассе, за исключением используемых ОБСЕ, запрещены Минскими соглашениями.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Вакцинацию против COVID-19 прошла 41 тысяча детей 12-17 лет
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией