В мире ожидают стремительный рост инвестиций в цифровизацию АПК

В ближайшие пять лет в России значительно увеличатся инвестиции в сектор AgTech - цифровые технологии в сельском хозяйстве, отмечают эксперты "РГ".

"Сегодня аграриям приходится срочно решать отложенные проблемы, в том числе связанные с истощением земель, низкой урожайностью, высокими издержками на топливо и электроэнергию, нехваткой специалистов, низкой производительностью труда. Многие производители уперлись в потолок возможностей, и они начинают искать резерв эффективности в цифровых решениях", - рассказывает "РГ" ведущий аналитик консалтинговой группы "Текарт" Евгения Пармухина.

Пока уровень внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе самый низкий среди ключевых отраслей, отмечается в исследовании ВШЭ "Индикаторы цифровой экономики: 2021". Доля цифровизации в отечественном животноводстве пока составляет 24 процента, в растениеводстве - 21 процент. Это существенно ниже, чем в развитых странах.

"При этом Россия один из крупнейших поставщиков зерновых на мировом рынке. Мы конкурируем с Францией, США, Украиной и другими странами. И если не будем сейчас внедрять в производство прогрессивные технологии, быстро проиграем в непростой конкурентной борьбе", - говорит фермер Роман Алейников.

Государство обращает внимание на отставание российского агропрома в цифровом секторе.

С 2019 года в России реализуется проект Минсельхоза "Цифровое сельское хозяйство". Это должно активизировать разработку IT-решений в АПК и ускорить темпы их внедрения, отмечает Евгения Пармухина. Но, замечает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев, переход, например, на беспилотную технику требует огромных инвестиций, это могут себе позволить только крупные и богатые хозяйства. Однако присутствие большого числа производителей беспилотников на мировом рынке должно снизить стоимость технических решений. Два производителя - "Ростсельмаш" и Cognitive Pilot - работают и в России.

Пандемия изменит технологии в животноводстве, будет усилен ветеринарный контроль

"В секторе АПК в целом сейчас тестируется множество технологий. Не все пока готовы к массовому внедрению. Но есть решения, которые могут дать быстрый экономический эффект. Это датчики, дроны, роботы, а также автоматизация и аналитика на основе данных, - говорит Евгения Пармухина. - Например, точечная цифровизация в АПК - это когда технология нацелена на одно-два направления деятельности. Число таких проектов быстро растет".

Еще более глобальные изменения ждут российский агропром в перспективе 15-20 лет. Серьезно изменится животноводство. Коронавирус напугал мир. Страны начали ужесточать политику в сфере ветеринарии, причем это касается не только контроля за инфекциями, опасными для людей, но и профилактики заболеваний животных - африканской чумы свиней, гриппа птиц и других.

При этом параллельно развивается другой технологический тренд: в мире растет производство растительного мяса и молока. "В США ежегодно - на 15-20 процентов. А через несколько лет эта тенденция может наметиться и в России, - отмечает в разговоре с "РГ" сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) Артем Пономарев. - У нас самые большие запасы пресной воды и незанятых плодородных земель в мире. Потенциал для наращивания производства сои, гороха, нута и других "профильных" культур огромный. При этом сохраняется невысокая себестоимость".

Больших изменений эксперты ожидают в сфере продуктов с ГМО. Сегодня основная проблема в том, насколько внедрение новых сортов и гибридов может повлиять на экосистемы, биоценозы. Но в будущем мир не накормить без этих технологий. Климат меняется быстро. Некоторые страны разрешают использование ГМ-технологий, и они повышают эффективность производства. Россия занимает взвешенную позицию по этому вопросу. Но при этом в нашей стране разрешено выращивание генно-модифицированных-культур для научных целей. Сейчас проводятся исследования по теме ГМО. "Убежден, что, когда мир начнет массово переходить на новые методы производства продуктов, наша страна может стать одним из главных технологических лидеров", - говорит Дмитрий Беляев.

И еще одно перспективное направление в АПК, где будут востребованы инновации - производство органической продукции. Мировые исследования говорят о резком росте "экологичного" потребления. Пока речь о США, Японии, Южной Корее и странах ЕС. Но именно Россия с ее ресурсами может стать главным поставщиком таких продуктов на мировой рынок.