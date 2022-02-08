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Рубрика: Культура

В Москве пройдут дни Александринского театра

Текст: Инга Бугулова
С 24 марта по 1 апреля в Москве пройдут Дни Александринского театра. Именитая труппа привезет в столицу спектакли Основной и Новой сцены и представит их на двух площадках - в МХТ им. Чехова и Центре им. Мейерхольда.
Фото: Предоставлено театром Фото: Предоставлено театром
Фото: Предоставлено театром

Откроет программу весенних гастролей творческая встреча художественного руководителя Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерия Фокина со студентами Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- Гастроли - это всегда большое художественное событие, своего рода творческий отчет. Но Дни Александринского театра особенно ответственны. В последние годы наши гастроли в Москве были практически ежегодными, мы представляли наши премьеры практически сразу. Сейчас проводим полномасштабные гастроли после трехлетнего перерыва, последний раз мы привозили в столицу наши спектакли большой формы в марте 2019 года, - рассказывает Валерий Фокин.

На Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова будут показаны спектакли "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса, "Дети солнца" Николая Рощина.

- Это работы принципиально разные и по материалу, и по авторским взглядам. Но в равной степени, посвященные исследованиям образа человека XX века, столь важному для понимания нас, сегодняшних. В Москве эти спектакли показываем впервые, - отмечает Валерий Фокин.

В Центре им. Мейерхольда Александринский театр сыграет спектакли "Нана" Андрия Жолдака и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина. Эти спектакли уже были показаны в Москве. Сейчас они представлены в конкурсе Российской национальной театральной премии "Золотая Маска".

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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