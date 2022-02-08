В ряде регионов РФ могут быть внедрены альтернативные газу источники энергии

Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября предоставить предложения по внедрению альтернативных экологических источников энергии в регионах, где нельзя использовать природный газ.

"Представить предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации, определенных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, альтернативных экологичных источников энергии (с учетом их экономической эффективности) вместо природного газа, транспортируемого с помощью Единой системы газоснабжения", - говорится в поручении президента.

Кроме того, правительство должно будет найти источники финансирования для всех этих решений.