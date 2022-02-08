В Роспотребнадзоре перечислили симптомы при заражении коронавирусом и гриппом

В условиях одновременной циркуляции разных респираторных вирусов - гриппа, ОРВИ, различных штаммов коронавируса - есть риск заразиться одновременно и COVID-19, и гриппом, предупредили в Роспотребнадзоре. Специалисты МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского ответили на вопросы, как протекает заболевание при "двойной" инфекции.

"Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания, - говорится в сообщении ведомства. - Однако, на тяжесть проявлений и их продолжительность влияет множество других факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения".

Например, если человек сделал прививки и от COVID-19, и от гриппа, то он лучше защищен от обеих инфекций. У вакцинированных "вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее", - поясняют специалисты.

При этом группы риска по тяжелому течению как гриппа, так и COVID-19 одни и те же: это маленькие дети, пожилые, а также хроники с сердечно-сосудистой или бронхо-легочной патологией, сахарным диабетом.

Определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто. Но все-таки некоторые отличия в клиническом проявлении различных инфекций есть. Например, при гриппе состояние ухудшается стремительно - буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах.

При коронавирусной инфекции симптомы развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции. Однако, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно. В случаях заражения "омикроном" такие симптомы, как изменения вкуса и обоняния, регистрируются редко.

Что касается терапии заболевания, в большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных лекарств, отмечают эксперты Роспотребнадзора: "Применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова".

Важно во время лечения выполнять общие рекомендации: обильное питье (это помогает уменьшить интоксикацию), полоскать горло и промывать нос рекомендуемыми врачом растворами (это нужно, чтобы уменьшить вирусную нагрузку).