В России появится перечень разрешенных электронных учебников

К 1 января в России появится перечень электронных ресурсов, разрешенных к использованию в школах. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

- До сих пор все те электронные информационные ресурсы, которыми пользовались в школе, государство никак не регулировало. А это миллионы виртуальных страниц, без помощи которых сегодня мало кто из учителей обходится, - отметила Казакова. - Почему бумажные учебники мы проверяем очень тщательно, выдавая "визу", а виртуальные материалы оставляем без внимания?

Проверить то или иное издание и раньше никто не мешал, но законного основания не пустить такой продукт в школу не было. Сейчас вступил в силу закон о госэкспертизе электронных образовательных ресурсов, и такое основание появилось у министерства просвещения. Перечень ресурсов, которые будут разрешены к использованию в школах, должен быть готов к 1 января 2023 года.

- Это будет не рекомендация, а жесткая норма: использовать ресурсы, не указанные в перечне, запрещено, - подчеркнула Ольга Казакова.

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