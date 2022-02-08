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Рубрика: Происшествия

Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание для педофилов. Об этом напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил сексуальное насилие над двумя и более детьми.

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"Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить", - подчеркнул Вячеслав Володин.

В качестве примера он привел недавнее дело: жителя Саратовской области осудили за секс с 13-летней девочкой. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Саратовской области, в период с сентября по октябрь 2021 года 34-летний мужчина, находясь у себя дома, неоднократно вступал в интимную связь с 13-летней девочкой. Он также совершал в отношении ребенка развратные действия. Суд приговорил педофила к 3,5 года лишения свободы.

"Разве это справедливо? - отмечает Вячеслав Володин. - Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам".

В этой связи спикер Госдумы обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ. "Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", - написал Вячеслав Володин.

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Ранее председатель ГД отмечал, что максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. "Пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", - подчеркивал он.

Сейчас поправки внесены в статьи 131 ("Изнасилование") и 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Уголовное право Ужесточение наказания для педофилов Уголовное законодательство

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