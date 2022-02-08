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08.02.2022 21:07
Рубрика: В мире

За что осужден в Латвии правозащитник и антифашист Александр Гапоненко

Текст: Юрий Сизов
Около пяти лет понадобилось неторопливой латвийской Фемиде, чтобы "накопать по сусекам" сомнительный компромат на профессора, защитника русского языка Александра Гапоненко. И, тем не менее, во вторник, 8 февраля, суд Видземского предместья Риги приговорил этого авторитетного 67-летнего правозащитника и антифашиста к 1,5 годам тюремного заключения условно и двум годам пробационного надзора по трем политическим статьям, информирует новостной портал bb.lv. 
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

 Общественному активисту, одному из организаторов референдума о придании официального статуса русскому языку в Латвии, судьи инкриминировали "разжигание национальной, этнической или расовой вражды", "деятельность, направленную против государственной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти" и даже "помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики".

 Правда, адвокат ученого Имма Янсоне уже выразила свое несогласие с таким вердиктом и затребовала полный приговор суда, который будут обжаловать. "Гапоненко, конечно же, не признает себя виновным", - пояснила она позицию своего подзащитного.

 Но сможет ли латвийская и, прежде всего, латышская интеллигенция противостоять новой волне юдофобии и русофобии, задавался этим вопросом не раз правозащитник. И сам отвечал на него: "Когда я читаю высказывания депутатов сейма Кирштейнса и Шноре о "хитрых евреях, которых надо лишить гражданства и выслать из Латвии" или о том, что "русские - это вши", то мне кажется, что мы погрузились во тьму Средневековья. Ведь никто из представителей творческой интеллигенции титульной нации не возражает депутатам, молчаливо соглашаясь с ними…".

 Кстати, в силу стихийного стечения обстоятельств, считают местные обозреватели, в этот же февральский день депутат Елгавской городской думы от партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор направил в службу государственной безопасности прибалтийской республики заявление о возбуждении уголовного процесса в связи с высказываниями президента Латвии Эгилса Левитса.

Фото: iStock
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 Дело в том, что на минувшей неделе состоялась его встреча с министром образования и науки А.Муйжниеце, на которой Левитс вновь высказал предложение полностью исключить русский язык из числа предметов, изучаемых в школе, подчеркнув, что вторым иностранным языком для детей должен быть один из официальных языков ЕС. 

 Депутат просит СГБ проверить прозвучавшие высказывания главы государства на предмет нарушения статьи Уголовного закона Латвии - осуществление деятельности, направленной на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни.

 Декларируемое президентом стремление исключить именно русский язык из основной и средней школы Андрей Пагор рассматривает как действия, способствующие межнациональному разобщению. Уже сейчас, по его словам, в обществе проявилась крайне негативная реакция на высказывания Левитса, которые по факту формируют атмосферу межэтнической розни. По сути, президент хочет запретить молодым латышам понимать язык, являющийся родным для трети населения страны.

 В своем заявлении депутат РСЛ подчеркивает, что согласно последней переписи населения, в 37 процентах семей основным языком общения является русский, а более четверти браков являются межэтническими. Это касается и семьи самого Пагора. И он хочет, чтобы его ребёнок говорил на обоих языках, чему он должен учиться в том числе в школе.

А призывы к принципиальному отказу от изучения русского языка, убежден народный избранник, ведут к взаимному непониманию и межэтнической розни. "Прошу начать уголовный процесс и проверить, не нарушил ли президент, будучи государственным должностным лицом, вторую часть 78-й статьи Уголовного закона о запрете ведения деятельности, направленной на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни", - обращается депутат к СГБ.

В мире Европа Латвия

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