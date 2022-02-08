Захарова: Япония нагнетает истерику вокруг Курильских островов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live", что Япония искусственно нагнетает истерику и напряженность вокруг курильского территориального вопроса.

"Японское руководство все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных полноценных, отношений с нашей страной, всю энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему, - заявила Захарова. - Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы.

Официальный представитель МИД уверена, что "эта искусственность подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии". "Теперь и посол США выступил в полный рост и об этом заявил, - подчеркнула Захарова. - У нас никогда никаких сомнений не было, кто за этим стоит".