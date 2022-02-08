Закон или социальная ответственность: нужно ли регулировать информационных посредников?

Цифровые платформы, поисковики, агрегаторы, маркетплейсы и социальные сети за последние годы перестали быть похожими на нейтральных информационных посредников, какими их когда-то признало российское законодательство. Теперь это сильная, а иногда и доминирующая сторона в отношениях с пользователями и бизнесом. Где проходит граница их ответственности? Ответы на вопросы искали участники сессии "Кто такие сегодня информационные посредники: право имеют или соблюдают?" Международной образовательной конференции Distant & Digital.

Из нейтрального инструмента передачи сведений информационные посредники превратились в полноценных участников рынка, направляющих потоки пользовательского внимания и извлекающих прибыль из сбора и анализа данных, рекламы и других экономических активностей. С таким тезисом выступил модератор сессии президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев: "Мы понемногу начинаем осознавать, что информационные посредники - это не совсем те посредники, которых мы имели в виду, когда было положено начало законодательным конструкциям в этой сфере. Сегодня таких практически не встретить - это скорее сильные экономические игроки, платформы, в генетике которых изначально лежит стремление к монополизации. Если ты не схватил и не удержал клиента, пользователя, трафик, ты не платформа. Удержи всех внутри своей экосистемы, управляй потоками и данными! Это другая экономическая сущность".

Законодательство об информационных посредниках постепенно совершенствуется и в США, и в ЕС, и в России. За платформами все более жестко закрепляется обязанность следить за легальностью контента, например за соблюдением интеллектуальных прав. Но зачастую закон в гигантах видит простых "почтальонов". На это обратил внимание заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, к.ю.н., заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин: "То, что мы опираемся на те нормы, которые создавались, когда информационный посредник понимался не так, как сейчас, создает дисбаланс. Часто пользовательские соглашения сервисов содержат дискриминирующие положения как по отношению к пользователям, так и по отношению к тем, кто распространяет через них контент на коммерческой основе".

К тому же, по словам Бориса Едидина, нормы Гражданского кодекса и закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" мало соотносятся между собой. В частности, гражданско-правовое регулирование ограничивается вопросами интеллектуальной собственности, не затрагивая вопросы договора присоединения, публичной оферты и т. д. Правовая неопределенность создает проблемы для отрасли.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "МТС" Наталья Великородная заметила, что избыточное нормотворчество не всегда эффективно и отношения между информационными посредниками, пользователями и бизнесом вполне может спасти секторальная сделка. "Крупный бизнес постепенно цивилизуется. Там уже сложилось представление об ответственном социальном поведении", - сказала эксперт. Она добавила, что саморегулирование уже применяется в отрасли не только в вопросах интеллектуальной собственности, но и в том, что касается борьбы с фейками, защиты детей.

Подводя итог встречи, юридический советник Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Роман Лукьянов отметил, что, несмотря на законодательные лакуны и отсутствие исчерпывающего механизма саморегулирования на уровне правоприменительной практики, уже есть механизмы определения ответственности информационных посредников: "И в российской, и в зарубежной судебной практике используется критерий имущественной заинтересованности. Если информационный посредник имеет выгоду от использования контента, то, как правило, это детерминирует его ответственность. Если платформа сама не использует контент, но ее экономика в значительной мере основана на том, что он имеется в наличии, встает вопрос о том, информационный посредник ли это вообще?"

Эксперты сошлись в том, что необходимо формировать стандарты соглашений, не допускающие дискриминации пользователей, - информационные посредники не должны пользоваться доминирующим положением, чтобы навязывать свои условия слабой стороне. Что же касается дальнейших действий, здесь пока можно положиться на суд, который в каждом конкретном случае будет определять, была ли у платформы имущественная заинтересованность.

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Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия - Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Финансовый партнер - банк "Новый век". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, сервис XSUD, компания "Онлайн Патент", сервис n"RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland, компания "Ай Пи Лигал Спейс". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Юрист компании", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", Platforma Media, информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, "Телеспутник".

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.