127 лет назад в России стартовала первая перепись населения

Новости

Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию 01:42
Один человек пострадал в ДТП с 3 автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве 01:30
Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния 01:22
Одна из провинций Канады отменит COVID-ограничения на фоне протестов 01:11
Белый дом анонсировал очередные переговоры Байдена и Макрона 00:37
Псаки: США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности 00:24
Глава РФС пообещал выплаты тренерам за подготовку игроков для РПЛ 00:23
Россия - Швейцария. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 00:07
В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы 08.02.2022
Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности 08.02.2022
В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе 08.02.2022
Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь 08.02.2022
Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии 08.02.2022
Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины 08.02.2022
Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой 08.02.2022
Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном" 08.02.2022
Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT 08.02.2022
Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 08.02.2022
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 08.02.2022
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 08.02.2022
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 08.02.2022
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 08.02.2022
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 08.02.2022
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 08.02.2022
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 08.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 01:02
Рубрика: Общество

127 лет назад в России стартовала первая перепись населения

Текст: Елена Сидорова
9 февраля 1897 года (28 января по старому стилю) в Российской империи началась первая перепись населения. Проводили ее по инициативе выдающегося ученого, заложившего основы современного подхода к статистике Петра Петровича Семенова Тян-Шанского, но о необходимости переписи говорили практически во всех министерствах и ведомствах.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В последней четверти XIX века российские губернии были настоящей terra incognita для экономистов. Империя пережила войны, реформы, получившие личную свободу крестьяне мигрировали в города, фабрики то нанимали рабочих, то проводили сокращения, а в сельском хозяйстве подъем сменялся неурожаями. Рассчитывать подати по старым схемам не представлялось возможным, слишком мало было данных, сведения, содержащиеся в ревизских сказках безнадежно устарели.

Фото: РИА Новости
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика

По данным Росстата, который обнародовал историю той первой масштабной переписи, работы проходили в два этапа.

В декабре 1896 и в январе 1897 года счетчики, так тогда называли переписчиков, обходили хозяйства, заполняли переписные листы.

А второй этап, сама перепись, позиционировался как однодневный - 28 января по старому стилю, счетчики вновь посетили хозяйства и сверили данные. Всего в переписи 1897 года участвовало 135 тысяч счетчиков, их набирали из числа учителей, священников и других грамотных людей. К слову, в переписи 2021 года было задействовано, по данным Росстата, около 270 тысяч переписчиков.

По переписи 1897 года население Российской империи составило 129,9 миллионов человек, в границах нынешней России проживало 66 миллионов. Результаты последней переписи еще неизвестны, но в помощь переписчикам сейчас пришли цифровые технологии, многие граждане и вовсе переписывались сами. Как же справлялись тогда, 125 лет назад 135 тысяч счетчиков, да еще и за один день?

Весь секрет в методике. Если современная перепись подразумевает в прямом смысле опрос каждого, то 125 лет назад счетчики фактически в подавляющем большинстве случаев взаимодействовали не с конкретными крестьянами или рабочими заводов, все бумаги заполняли владельцы угодий и предприятий. А задача счетчиков была лишь принести бланки и забрать их обратно. Счетчики имели специальный знак, им разрешалось бесплатно ездить по железной дороге, а в городах при обходе квартир их должны были сопровождать дворники и оказывать им всякое содействие.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн

Но, что 125 лет назад, что сейчас, анкета на каждого собиралась отдельная. В переписном листе 1897 года было 14 пунктов, нужно было указать ФИО или прозвище, пол, возраст, место жительства, место приписки, место рождения, сословие, звание, вероисповедание, место службы, родной язык, род занятий и отношение к главе семьи, а также наличие физических недостатков и отношение к воинской повинности. Переписные листы заполняли все, даже люди самого высокого звания. Так император Николай II в графе "род занятий" указал "хозяин земли русской".

Хотя перепись прошла очень быстро, результаты анализировали более восьми лет. Несмотря на бурное развитие промышленности, 77 процентов населения оказалось крестьянами, данных о женщин было собрано меньше, чем о мужчинах. Дело в том, что информацию о женах часто передавали мужья, которые не стремились сообщать лишних подробностей. Но установлено, что доля грамотного населения тогда составляла 19,7 процентов. Причем, среди мужчин доля умеющих читать и писать превышала 29 процентов, а среди женщин - 13.

Самым густонаселенным городом империи был Петербург, в тогдашней столице проживало 1,264 миллиона человек, а в Москве - на 230 тысяч меньше.

Общество Соцсфера Демография

Главное сегодня

Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния
Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ
В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов