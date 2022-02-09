127 лет назад в России стартовала первая перепись населения

9 февраля 1897 года (28 января по старому стилю) в Российской империи началась первая перепись населения. Проводили ее по инициативе выдающегося ученого, заложившего основы современного подхода к статистике Петра Петровича Семенова Тян-Шанского, но о необходимости переписи говорили практически во всех министерствах и ведомствах.

В последней четверти XIX века российские губернии были настоящей terra incognita для экономистов. Империя пережила войны, реформы, получившие личную свободу крестьяне мигрировали в города, фабрики то нанимали рабочих, то проводили сокращения, а в сельском хозяйстве подъем сменялся неурожаями. Рассчитывать подати по старым схемам не представлялось возможным, слишком мало было данных, сведения, содержащиеся в ревизских сказках безнадежно устарели.

По данным Росстата, который обнародовал историю той первой масштабной переписи, работы проходили в два этапа.

В декабре 1896 и в январе 1897 года счетчики, так тогда называли переписчиков, обходили хозяйства, заполняли переписные листы.

А второй этап, сама перепись, позиционировался как однодневный - 28 января по старому стилю, счетчики вновь посетили хозяйства и сверили данные. Всего в переписи 1897 года участвовало 135 тысяч счетчиков, их набирали из числа учителей, священников и других грамотных людей. К слову, в переписи 2021 года было задействовано, по данным Росстата, около 270 тысяч переписчиков.

По переписи 1897 года население Российской империи составило 129,9 миллионов человек, в границах нынешней России проживало 66 миллионов. Результаты последней переписи еще неизвестны, но в помощь переписчикам сейчас пришли цифровые технологии, многие граждане и вовсе переписывались сами. Как же справлялись тогда, 125 лет назад 135 тысяч счетчиков, да еще и за один день?

Весь секрет в методике. Если современная перепись подразумевает в прямом смысле опрос каждого, то 125 лет назад счетчики фактически в подавляющем большинстве случаев взаимодействовали не с конкретными крестьянами или рабочими заводов, все бумаги заполняли владельцы угодий и предприятий. А задача счетчиков была лишь принести бланки и забрать их обратно. Счетчики имели специальный знак, им разрешалось бесплатно ездить по железной дороге, а в городах при обходе квартир их должны были сопровождать дворники и оказывать им всякое содействие.

Но, что 125 лет назад, что сейчас, анкета на каждого собиралась отдельная. В переписном листе 1897 года было 14 пунктов, нужно было указать ФИО или прозвище, пол, возраст, место жительства, место приписки, место рождения, сословие, звание, вероисповедание, место службы, родной язык, род занятий и отношение к главе семьи, а также наличие физических недостатков и отношение к воинской повинности. Переписные листы заполняли все, даже люди самого высокого звания. Так император Николай II в графе "род занятий" указал "хозяин земли русской".

Хотя перепись прошла очень быстро, результаты анализировали более восьми лет. Несмотря на бурное развитие промышленности, 77 процентов населения оказалось крестьянами, данных о женщин было собрано меньше, чем о мужчинах. Дело в том, что информацию о женах часто передавали мужья, которые не стремились сообщать лишних подробностей. Но установлено, что доля грамотного населения тогда составляла 19,7 процентов. Причем, среди мужчин доля умеющих читать и писать превышала 29 процентов, а среди женщин - 13.

Самым густонаселенным городом империи был Петербург, в тогдашней столице проживало 1,264 миллиона человек, а в Москве - на 230 тысяч меньше.