72-й Берлинский фестиваль возвращается в кинозалы

В столице Германии в 72-й раз стартует Берлинский международный кинофестиваль. Прошлогодний опыт его проведения онлайн оказался недолговечным - несмотря на интенсивный рост заражений омикроном и решение кинофорумов в Парк-Сити (Сандэнс) и в Роттердаме уйти в виртуал, дирекция решила вернуться к привычному формату показа в кинозалах.

Из главных ее аргументов: кинотеатры бедствуют, люди отвыкают туда ходить, предпочитая домашний просмотр. Фестиваль должен помочь им преодолеть страх и вернуться в кинозалы. Этот чисто символический жест дал повод правительству Германии назвать фестиваль знаком надежды: "Мы не позволим коронавирусу нас победить!".

Берлинале проходит на пике очередной "волны" в экстремальных условиях, и дирекцию критикуют за легкомыслие. "Вирус будет счастлив", - пишет Tagesspiegel. Границы Германии со многими странами закрыты, и посещение Берлинале не только журналистами, но даже и участниками съемочных групп конкурсных фильмов из Великобритании, с американского континента, из стран Азии связано с непреодолимыми трудностями. Наиболее пострадал Европейский Кинорынок: он целиком перенесен онлайн, хотя именно личные неформальные встречи кинопроизводителей и дистрибьюторов - главный триггер успешного распространения фильмов в мире. В этом решении дирекции Берлинале трудно найти логику: непонятно, чем деловые встречи на Кинорынке опаснее массовых сборов толп в залах и тесных фойе конкурсных кинотеатров, пусть даже заполненных на 50 процентов. В нынешних условиях участники Кинорынка могут работать, не покидая своих стран, но наиболее инициативные из них все же собираются вести переговоры в Берлине - не в залах Кинорынка, но хотя бы за столиками кафе.

По санитарным нормам 2G всем участникам фестиваля придется ежедневно сдавать ПЦР-тесты и повсеместно носить маски специального образца, а конкурсные программы - "активная" часть фестиваля - спрессованы с одиннадцати дней до семи, то есть самым дисциплинированным гостям и прессе нужно будет смотреть по 4-5 фильмов в сутки. Вручение Золотых и Серебряных медведей пройдет уже 16 февраля, а все остальные дни будут отданы повторным показам фестивальных картин берлинской публике. Но свою главную задачу Берлинале выполнит: привлечет внимание к наиболее заметным фильмам года и станет для них стартовой площадкой и допингом на пути к экранам.

Сегодня - первый конкурсный фильм "Петер фон Кант" Франсуа Озона. Как объясняет худрук Берлинале Карло Шатриан, для открытия дирекция искала картину, которая могла бы "внести свет и жизнь в наши сумрачные будни". По его определению, это театрализованный тур-де-форс на темы самоизоляции, свободная интерпретация шедевра Райнера Вернера Фассбиндера "Горькие слезы Петры фон Кант" 1972 года. Но фантазия Озона превратила владелицу модельного ателье Петру в кинорежиссера Петера (его играет Дени Меноше). В этой фигуре Озон соединил не только главные психологические мотивы оригинального фильма, но и черты самого Фассбиндера и даже элементы автопортрета. В фильме также снялись Изабель Аджани и Ханна Шигулла, которая у Фассбиндера играла расчетливую соблазнительницу героини. Это шестой визит Франсуа Озона на Берлинале. В 1999 году он дебютировал там с фильмом "Капли дождя на раскаленных скалах".

В главном конкурсе Берлинале российских фильмов нет, но несколько картин есть в его параллельных программах

20 лет назад получил Серебряного медведя за актерский ансамбль фильма "Восемь женщин", эта картина также будет в эти дни показана в ходе чествования актрисы Изабель Юппер, которой вручат почетного Золотого медведя за вклад в киноискусство. Еще одним "Серебряным медведем" режиссер был награжден два года назад за фильм "Милостью божьей" - основанную на документальных материалах злую сатиру на разгул педофилии в церковных палатах.

В главном конкурсе 18 фильмов из 15 стран, России среди них нет. Среди наиболее именитых участников 90-летний Паоло Тавиани, Клер Дени, Хон Сан-Су, Урсула Майер, Ульрих Зайдль... В учрежденной два года назад программе Encounters участвует драма Александра Золотухина "Брат во всем" о судьбе братьев-двойняшек: военные курсанты мечтают о небе, но в их планы вмешиваются вполне земные заботы. Ученик Александра Сокурова Золотухин уже участвовал в Берлинале 2019 года с дебютным фильмом "Мальчик русский" из времен Первой мировой войны. В параллельной программе "Панорама" - основанная на реальных событиях социальная драма дебютанта Михаила Бородина "Продукты-24" о гастарбайтерах из Средней Азии, ставших "рабами" в одном из окраинных московских супермаркетов. Картина снята в копродукции с Турцией и Словенией, снимались в основном непрофессиональные актеры. В афише секции Generation 14plus - режиссерский дебют Юлии Трофимовой молодежная драма "Страна Саша" о семнадцатилетнем Саше, который пока не может определиться со своей дальнейшей судьбой. В программе короткого метра - живописный фильм Haulout Евгении Арбугаевой, уроженки Якутии, ныне международно известного фотографа-документалиста, воспевшей в своих фото русскую Арктику; фильм снят в копродукции с Великобританией. В этой же программе - "Трэп" Анастасии Вебер, выпускницы Петербургского университета кино и ТВ; по ее характеристике, срез экстремального чувствования, которым живут сегодня большинство молодых людей в России. Всего на Берлинале будет показано 256 фильмов - на четверть меньше, чем обычно.

Судьбы призов определит международное жюри под председательством режиссера М. Найта Шьямалана, который когда-то номинировался на "Оскар" с фильмом "Шестое чувство", но последней картиной "Время" заставил усомниться в жизнеспособности своего художественного дара. Как повелось в последние годы, актерские призы Берлина потеряли свою гендерную ориентацию, и теперь исполнители главных и второстепенных ролей уже не делятся на роли мужскую и женскую.