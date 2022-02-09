Агентство Moody's оценило риски потенциальных санкций против России

Эскалация напряженности вокруг Украины может привести к введению санкций против России западными странами. Влияние санкций на кредитоспособность России будет зависеть от трех факторов - на что будут направлены ограничительные меры, каков будет их масштаб и степень скоординированности действий стран Запада.

Об этом говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's, которое последним из "большой тройки" агентств опубликовало свое видение последствий развития событий вокруг Украины и России. Накануне отчеты также опубликовали S&P и Fitch, в которых они пришли к выводу, что у Банка России достаточно инструментов для сглаживания негативных последний санкций для банковского сектора РФ. Основным риском агентства назвали санкции в отношении платежей российских банков в иностранной валюте.

В агентстве Moody's, в свою очередь, заявили, что будут оценивать в отношении России три санкционные меры США - это санкции на вторичный рынок госдолга, ограничения на доступ банков РФ к международной платежной системе SWIFT и включение крупнейших госбанков в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), пишет РБК. Введение подобных санкций агентство называет экстремальным сценарием, который представляется "очень маловероятным". В базовом сценарии развития событий Moody's не ожидает российского дефолта.

"Россия располагает существенными ресурсами, которые помогут ей обезопасить себя в краткосрочной перспективе от последствий новых санкций, - приводятся в сообщении слова вице-президента, старшего кредитного аналитика Moody's Эвана Вольманна. - Тем не менее в рамках сценария, являющегося маловероятным и очень отдаленным, жесткие санкции приведут к отсрочке выплат по внешнему долгу РФ, что будет означать дефолт по нашим определениям и повлечет за собой понижение рейтинга".