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09.02.2022 17:25
Рубрика: Экономика

Аналитики JPMorgan назвали реальную справедливую стоимость биткоина

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Справедливая стоимость биткоина сейчас примерно на 12% ниже его текущей биржевой цены. К такому выводу пришли стратеги американского инвестиционного банка JPMorgan Chase.

Фото: РИА Новости
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Расчет проводился на основании уровня волатильности биткоина, цены на который сейчас колеблются в четыре раза сильнее, чем на золото, выбранное аналитиками в качестве эталона. Так, сейчас криптовалюта должна стоить 38 тысяч долларов, а не 44 тысячи. В случае, если уровень волатильности снизится с четырех до трех раз относительно волатильности цен на золото, справедливая цена биткоина возрастет до 50 тысяч долларов, заключили аналитики.

"Самая большая проблема для биткоина в будущем - это его волатильность, а также циклы подъемов и падений цены, которые препятствуют его дальнейшему институциональному внедрению", - цитирует сообщение JPMorgan агентство Bloomberg. Инвестбанк считает, что в долгосрочной перспективе биткоин будет стремиться к стоимости в 150 тысяч долларов. Если эта планка будет достигнута, то общая рыночная стоимость биткоина сравняется со стоимостью всего золота, сосредоточенного в руках частных инвесторов. Сейчас капитализация биткоина превышает 800 млрд долларов.

В октябре прошлого года гендиректор инвестбанка Джейми Даймон сообщил, что клиенты организации крайне заинтересованы во вложениях в биткоин, в то время как сам он считает, что криптовалюта не несет в себе никакой ценности.

Стоимость биткоина за последнюю неделю выросла более чем на 10%. Исторический максимум цены был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда на бирже цена вплотную приблизилась к 70 тысячам долларов, но так и не смогла преодолеть эту отметку. С того момента цена упала более чем на треть.

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