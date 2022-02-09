Большинство компаний перевели людей на гибридный формат работы

Более 86% компаний ввели гибридный график работы для своих сотрудников, когда часть рабочего времени люди трудятся удаленно, а часть - в офисе. Об этом говорится в совместном исследовании компании Logitech и Аналитического центра НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований).

При этом сотрудники каждой второй компании в гибридном формате работы используют и корпоративную, и личную компьютерную технику. Это наиболее характерно для среднего бизнеса, а четыре из десяти компаний полностью обеспечивают своих работников оборудованием, как правило, это - ноутбук или персональный компьютер с гарнитурой, а также в некоторых ситуациях принтер или сканер. Только в 7% компаний сотрудники пользуются личной техникой.

Отмечается, что в начале пандемии после введения удаленной работы большинство представителей бизнеса ощущали снижение продуктивности, а с введением гибридного формата она выросла: так ответили шесть из десяти работодателей. По их мнению, сочетание удаленной и офисной работы позволяет оптимизировать рабочие места и, как следствие, сократить расходы.

Сами сотрудники наиболее желаемым называют формат работы, при котором два-три дня в неделю они могут трудиться из дома.