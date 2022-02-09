Чижов допустил возможность одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС

Допуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на европейский рынок возможен, однако процесс идет со сложностями. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Я по-прежнему считаю, что это (одобрение вакцины в ЕС - прим. "РГ") возможно, хотя сроков прогнозировать не буду", - заявил Чижов агентству РИА Новости, добавив, что процесс идет непросто.

Дипломат подчеркнул, что процесс признания вакцины является комплексным и сложным.

Европейское агентство по лекарственным средствам ведет экспертизу российского препарата с марта прошлого года. Работы по оценке продолжаются.