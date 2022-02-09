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Текст:   Марина Трубилина 
20:20 09.02.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Вдвое больше объектов зарегистрировал Росреестр по дачной амнистии в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, это на 128% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 114,3 тысячи, сообщает пресс-служба Росреестра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Активнее всего дома регистрировали в Свердловской области (14,3 тысячи), Татарстане (13,2 тысячи), Ставропольском крае (12,3 тысячи), Белгородской (10,4 тысячи) и Иркутской (9,4 тысячи) областях.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Дачники будут платить повышенные налоги при использовании земли не по назначению

В ведомстве связывают это с упрощением постановки жилых домов на учет. В конце 2020 года был принят закон, распространивший "дачную амнистию" на дома на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в населенных пунктах. Их, как и дачи, разрешили регистрировать на основании только техплана и документа о правах на землю, без уведомления властей о начале и окончании строительства. Такой порядок действует до марта 2026 года. Ранее эксперты связывали рост числа зарегистрированных домов с запущенной в 2021 году программой газификации. Подать заявку на бесплатное подключение газа можно, только имея оформленные документы на дом.

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