Депутат ГД высмеял заявление Валенсы о нападении на РФ

Призывы напасть на Москву - последствия постковидного синдрома. Так член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Ранее тот высказался в интервью СМИ на тему якобы готовящегося "вторжения" России на Украину, заявив, что странам Запада нужно "проявить жесткость" и нанести ответный удар по Москве.

"Эти слова о нападении на Москву, я считаю, что это последствия постковидного синдрома,- иронично отреагировал Шхагошев, которого цитирует РИА Новости, - не иначе, только так можно об этом говорить".

Бывший президент Польши, которому в сентябре исполнилось 78 лет, 21 января сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией - несмотря на то, что три раза вакцинировался от COVID-19.

Отметим, что Москва официально не раз отвергала обвинения в подготовке нападения на Украину, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, при этом заявления о российской агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее сообщалось, что правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче вооруженным силам Украины военной техники.