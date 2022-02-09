Диетолог Куц посоветовала худеющим отказаться от крабовых палочек

Диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Куц посоветовала худеющим людям исключить из своего рациона продукты быстрого приготовления и полуфабрикаты.

В списке нежелательных оказались крабовые палочки. Польза от них только в случае, когда в составе фарш из филе белой рыбы. "Но, к сожалению, в крабовых палочках популярных марок его очень мало или нет совсем. Рыбный фарш заменяют крахмалом и различными химическими добавками, делая продукт абсолютно бесполезным", - объяснила эксперт по питанию (цитата по РИА Новости).

Картофельное пюре в пачках и овсяные каши быстрого приготовления тоже не стоит есть часто. У них очень высокий гликемический индекс, способствующий резкому повышению уровня сахара в крови. О похудении в данном случае речь не идет.

Далее. Фитнес-батончики, которые рекламируют, как идеальный продукт для перекуса в течение дня. Они содержат огромное количество скрытого сахара. Лучше фрукты, советует Куц.

А крабовые палочки можно заменить креветками, морепродуктами или нежирной рыбой. Также диетолог рекомендует включить в рацион овощи и куриное филе.