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09.02.2022 19:08
Рубрика: Происшествия

Для нарушителей режима в тюрьмах введут дополнительные ограничения

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что для осужденных, не вставших на путь исправления, нужно вводить в колониях дополнительные ограничения. При этом он подчеркнул, что гуманные инициативы не снимаются с повестки дня. Более того, приоритет - именно гуманизация. Однако к злостным нарушителям вряд ли уместно смягчать подходы.

"Мы, ставя сейчас в приоритет проблему гуманизма и обеспечение прав и свобод человека, тем не менее должны понимать, что все-таки наказание должно быть наказанием , - подчеркнул Константин Чуйченко. - Для людей, которые не встали на путь исправления, а, наоборот, находятся на позициях отрицания, все-таки нужно вводить дополнительные ограничения".

При этом он не уточнил, какие предполагаются ограничения помимо уже существующих. Соответствующие идеи пока только прорабатываются.

Однако можно предположить: одно из ограничений будет состоять в том, что так называемые "отрицательно настроенные" заключенные не смогут переводиться в исправительные центры.

Напомним, в исправительных центрах осужденные отбывают принудительные работы. Такое наказание не считается лишением свободы, условия жизни в центрах намного мягче. По сути, это общежития. Никаких часовых, никакой колючей проволоки.

В некоторых случаях суды отправляют осужденного сразу на принудительные работы. Тогда человеку выдают на руки билеты и он добирается своим ходом до исправительного центра. Кроме того, попроситься на принудительные работы может и заключенный, отбывший определенную часть срока в колонии. Если суд сочтет, что оставшееся наказание можно смягчить, то осужденного освободят прямо в колонии, и он точно так же своим ходом - на поезде или автобусе - будет добираться до исправительного центра.

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"На сегодняшний день у нас право на переход с лишения свободы на принудительные работы имеют 180 тысяч человек. Надо сейчас сформировать фильтры, которые не будут туда выпускать людей, стоящих на позициях отрицания, и, собственно говоря, которые однозначно совершат преступление, когда выйдут на свободу", - сказал Чуйченко.

По его словам, из этого числа достойны замене реального лишения свободы принудительными работами 100 тысяч человек. Ранее сообщалось, что к 2024 году ведомством планируется увеличить количество мест в исправительных центрах до 100 тысяч, а затем довести это количество до 110 тысяч человек.

"Все больше работодателей заинтересованы привлекать граждан, направленных на принудительные работы, для трудоустройства на своих предприятиях и тем самым получают квалифицированных и дисциплинированных работников, - рассказали не так давно в министерстве юстиции. - Граждане, в свою очередь, получают возможность трудиться по специальности, получать достойную зарплату и адаптироваться к гражданской жизни к моменту завершения отбытия назначенного им наказания".

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