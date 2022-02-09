Дмитрий Мезенцев: Опыт России может быть востребован белорусскими учеными

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в заседании Попечительского совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Как сообщает официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства, Государственный секретарь в своем выступлении особо подчеркнул важную роль научной работы, которой занимается Институт в сфере совершенствования конституционного законодательства России, особенно с учетом назначенного на 27 февраля 2022 года в Беларуси референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Дмитрий Мезенцев отметил также, что опыт России в этих вопросах может быть востребован белорусскими учеными, констатировал значимость упрочения взаимодействия научных учреждений Беларуси и России, в том числе в рамках Союзного государства.

Председатель Попечительского совета Института Сергей Нарышкин провел встречу, на которой обсуждены итоги работы Института в прошедшем году, обозначены направления научных исследований на ближайшие два года.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России является признанным центром российской правовой науки и выполняет широкий круг теоретических и научно-прикладных работ.