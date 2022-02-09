Экономист Михаил Зельцер определил курс рубля на ближайшие недели

Все больше ведущих регуляторов стремится обуздать рекордную страновую инфляцию путем сжатия ликвидности и повышения ключевых ставок. Это отражается и на валютном рынке.

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер оценил влияние регуляторов на курсы валют и дал прогноз по динамике движения рубля:

- Страны, которые проявят активную позицию и как можно быстрее ужесточат свои курсы в направлении денежно-кредитной политики, получат более крепкую нацвалюту. А инертность в вопросе изменения кредитных условий лишь приведет к дальнейшей девальвации местных валют.

Примеры. Сильный доллар США на фоне ускоренного секвестра политики количественного смягчения Федрезерва и решенного вопроса по ставке. С другой стороны, вялость евро и йены из-за нерешительности Европейского ЦБ и банка Японии.

В данном монетарном контексте российская валюта давно уже испытывает преимущество от роста ставки ЦБ России. В эту пятницу жесткость регулятора вновь сыграет за нацвалюту - ставка точно будет повышена, и, возможно, сразу на процентный пункт.

Однако даже такого сильного драйвера рубля, как монетарный курс ЦБ РФ, сейчас недостаточно.

В колоде факторов курса рубля много вводных - от сырьевой конъюнктуры до "бюджетного правила", накладывающего обязательства Минфина по скупке инвалют в Фонд национального благосостояния.

Эти аспекты пока благоволят рублю. Котировки нефти обновили семилетние пики - под 94 доллара за Brent. А регулятор принял решение поставить на паузу "бюджетное правило", дабы сократить давление на курс в ситуации давления на страну извне.

По-прежнему в курсе рубля доминирует именно геополитическая риск-премия. И некоторая передышка на внешнем контуре позволила рублю отбить почти все потери начала года.

По совокупности обозначенных вводных курса рубля, видится, что январские панические минимумы по рублю, выше 80 за доллар и под 91 за евро, в среднесрочной перспективе не должны повториться. Рыночные драйверы стоят за рубль.

Диапазон рубля на ближайшие недели - 74,5-77,3 за доллар и 85-88 за евро, с тенденцией к нижним границам. Такие показатели были зафиксированы в первую рабочую неделю 2022 года.