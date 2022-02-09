Эксперт оценил риск роста инфляции из-за подорожания энергоносителей

Высокая инфляция, с которой вынуждены бороться Центральные банки Европы и других стран, спровоцирована ростом цен на нефть и газ, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

По его мнению, рекордное подорожание энергоресурсов вызвано дефицитом их предложения на рынке, которое связано со снижением инвестиций крупнейших компания в проекты по добыче нефти и газа. Результатом стала невозможность нарастить производство в соответствии с потребностями рынка, считает Хансен.

Например, страны ОПЕК+ не могут увеличить добычу нефти до запланированных объемов. В декабре агентство S&P Global Platts подсчитало, что производство нефти странами ОПЕК+ на 900 тыс. баррелей в месяц отстает задекларированного условиями сделки уровня. Причем, нарастить добычу до нужных объемов не получается у 14 стран из 19-ти, участвующих в сделке. В начале этого года ситуация только усугубилась из-за политического обострения между РФ, Европой и США, а также снижения производства нефти в Ливии.

С точки зрения Хансена, в условиях дефицита энергоресурсов, единственное, что может спровоцировать разворот нефтяных и газовых котировок в сторону снижения, - это резкое замедление глобального экономического роста и спроса на них по мере уменьшения потребительских расходов. Неспособность увеличить производство в конечном итоге приведет к тому, что цены на энергоресурсы обрушатся. Старая поговорка о том, что лучшее лекарство от высоких цен - это очень высокие цены, становится все более актуальной, отмечает Хансен.