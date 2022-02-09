Эксперт рассказала, как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей

Ежегодно во многих странах мира во второй день второй недели второго месяца года отмечают Международный день безопасного интернета. В этом году он пришелся на 8 февраля. Это отличный повод для читателей "РГ" вспомнить основные правила поведения в Сети. Педагог "КиберШколы" Московского центра "Патриот.Спорт", эксперт в области интернет-образования Вероника Воробьева дала школьникам и их родителям несколько советов, как можно себя обезопасить в интернете.

1. Не переходите по всем ссылкам. То, что вы можете кликнуть по ссылке в электронном письме, совсем не означает, что вы должны это сделать. Убедитесь, что все сообщения, которые вы получаете, отправлены надежными отправителями.

2. Используйте двухфакторную аутентификацию. Безусловно, очень важно иметь надежный пароль. Однако качественный пароль чаще всего тяжело запомнить. Поэтому пользователи часто записывают их, чего делать не стоит, или теряют. Гораздо правильнее использовать двухфакторную аутентификацию - подтверждать операцию с помощью другой операции. Во-первых, это убережет ваши аккаунты: даже если взломщик подберет пароль, он не сможет получить доступ к телефону или компьютеру, чтобы подтвердить вход. Во-вторых, так вам самим будет значительно проще восстановить доступ к учетной записи или сервису, если вы забудете пароль.

3. Следите за своим цифровым следом. Обеспечьте актуальные учетные записи, в том числе в социальных сетях, надежными паролями, а неиспользуемые аккаунты обязательно удаляйте. Помните, соцсети - великолепный источник информации о вас. Забытая страница или почтовый ящик могут стать инструментами спамеров, мошенников, хакеров.

4. Используйте надежные сети. Не подключайтесь к незащищенным неизвестным сетям Wi-Fi. Это не стоит возможных неприятностей, особенно если вы работаете онлайн с важной информацией.

5. Защитите свое мобильное устройство. Используйте надежные пароли и биометрические функции, убедитесь, что вы отключили Bluetooth и не подключаетесь автоматически к общедоступным Wi-Fi. Загружая приложения, обязательно проверяйте запрашиваемые ими права: вряд ли приложению "Фонарик" нужно право читать и отправлять SMS, а тем более доступ к платежным системам.

6. Помните, что вы не защищены. Самая вредная мысль, которую вы можете себе представить, - "со мной этого не случится". Киберпреступникам все равно, кого атаковать. Увы, далеко не все ошибки можно исправить с помощью комбинации Ctrl+Z.

Фейки и кибербуллинг: как выбирать безопасный контент

А вот несколько советов, как не стать жертвой некачественного контента, уберечь свое время и нервы.

1. Ищите первоисточники. В противном случае, это может быть "фейк-ньюс" - ложь, которую распространяют ради разжигания паники или просто увеличения количества просмотров рекламы на странице. Если вам нужны статьи о болезнях и лекарствах, убедитесь, что их авторы - ученые или медики, иначе можно навредить здоровью. В финансовых вопросах лучше верить ресурсам банков и бирж, а не "консультантам" из социальных сетей - это поможет уберечь кошелек. К сожалению, зачастую статьи в интернете пишут не эксперты, а копирайтеры, которые компилируют информацию из разных источников, искажая ее. Фактчекинг помогает не обмануться и избежать проблем.

2. Обращайте внимание на стиль. Если автор текста или видео подает информацию спокойно, не пытается ее приукрасить, обращается к проверенным источникам, подтверждает свои слова фактами - скорее всего, ему можно доверять. Если же стиль подачи информации излишне эмоциональный, а слова подтверждены только личным мнением автора - лучше пройти мимо такого контента.

3. Всегда сомневайтесь. Популярные поисковые системы выдают миллионы результатов на любой запрос. Не стоит доверять первой попавшейся странице, даже если она очень убедительно оформлена. Сверьте информацию из нескольких источников - так вы убедитесь, что вас не обманут. Это правило работает, независимо от того, что именно вы ищете: рецепт пирога или биографию Федора Достоевского.

4. "Не кормите троллей": игнорируйте провокаторов, и они не добьются желаемого. Не вступайте в полемику с незнакомыми людьми. Социальные сети, блоги и форумы часто становятся площадками для троллинга и кибербуллинга - травли и провокаций в интернете. Чтобы избежать этого, не вступайте в бурные дискуссии в комментариях.

5. Защищайте свои права. Интернет - это зона свободного обмена информацией, но свобода не означает безответственность. Если вы столкнулись с откровенной ложью, разжиганием конфликтов на любой почве, оскорблениями человеческого достоинства - сообщите об этом.

6. Не волнуйтесь. Интернет практически бесконечен, и на исправление его действительных и мнимых недостатков можно потратить всю жизнь. Стоит ли оно того? Если вы недовольны качеством какого-либо онлайн-ресурса или сомневаетесь в его надежности - просто покиньте его и перейдите на другой. Скорее всего, нужная вам информация есть в разных источниках - нужно лишь научиться ее искать и проверять.