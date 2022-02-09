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Текст:   Амина Ямалиева 
15:56 09.02.2022

Эксперты рассказали, кто чаще всего берет ипотеку в России

Наибольшую долю (44,7%) в структуре выданных ипотечных кредитов в 2021 году заняли заемщики в возрасте от 30 до 40 лет. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Сергей Михеев/РГ
Названы города, где сильнее всего поднялись платежи по ипотеке

"Эта возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом эксперты отмечают, что доля 30-40-летних снизилась по сравнению с 2020 годом на 1,7%. По мнению Волкова, это может свидетельствовать "о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами".

Среди других тенденции в НБКИ отмечают рост доли ипотечников в возрасте старше 60 лет - с 0,9% до 2%.

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