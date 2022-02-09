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09.02.2022 18:10
Рубрика: В мире

ФРГ выражает обеспокоенность заполненностью газохранилищ страны

Текст: Юрий Нечаев

Представитель министерства экономики ФРГ выразила обеспокоенность ведомства низким уровнем запасов газа в хранилищах страны.

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По ее словам, в настоящий момент этот объем составляет 35-36%. "Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. Мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность" - отметила чиновница. При этом решение об увеличении поставок газа "является вопросом рынка" и не зависит от государства.

В середине декабря 2021 года стало известно, что заполненность газохранилищ ФРГ опустилась ниже уровня в 60%, что стало своеобразным антирекордом последних нескольких лет.

По данным "Газпрома", опубликованным 4 февраля, из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано 84,7% (40,5 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон. Общий уровень заполненности подземных хранилищ Европы составляет 36,7%, а ПХГ Германии и Франции опустошены уже на две трети, говорится в сообщении.

В мире Европа Германия

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