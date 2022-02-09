Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров

Гарантийный срок на товар должен быть не две недели, и не два месяца, а год. Об этом сообщил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, комментируя возможные законодательные изменения в защите прав потребителей.

По его словам, сейчас в Госдуме находятся два законопроекта, уже принятые в первом чтении, в которых как раз будет определено и время гарантийного срока на товары.

"У нас производители не обязаны устанавливать гарантийные сроки, - напомнил он, - но многие их устанавливают, потому что товар без гарантийного срока выглядит вызывающе. Это все равно, что производитель сам признается, что его продукция не надежна. Но нередко гарантийный срок очень маленький - две недели или месяц".

Новые законопроекты предусматривают, что гарантийный срок, если он устанавливается, должен быть не меньше года.