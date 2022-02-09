В связи с многочисленными жалобами граждан на ошибочное списание долгов приставами генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах провести массовые проверки.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в последнее время участились обращения граждан в прокуратуру с жалобами на действия судебных приставов-исполнителей по поводу ошибочной их идентификации в качестве должников и применения к ним мер принудительного характера. Проблема, как объяснили в надзорном ведомстве, в "людях-двойниках" с одинаковыми анкетными данными, которых ведомственная система учета приставов идентифицирует как одного человека. И, соответственно, страдает законопослушный гражданин. При этом, по данным прокуратуры, меры по восстановлению прав необоснованно наказанных "двойников" не всегда принимаются своевременно. В результате человек не может вылететь за границу, или у него продолжают списывать и блокировать деньги на счете.

Например, в Краснодарском крае, Ростовской области, Москве граждане, не найдя поддержки в решении своих проблем у судебных приставов, обратились в прокуратуру. По результатам проведенных проверок подтвердились факты применения к ним незаконных мер принудительного характера. Только по требованиям прокуроров им были возвращены незаконно списанные денежные средства, отменены ранее установленные ограничения.

Так, по обращению жительницы Новгородской области о незаконном списании судебными приставами-исполнителями денег с ее банковского счета установлено, что в производстве ОСП Великого Новгорода № 2 находилось два исполнительных производства о взыскании 70 тысяч рублей с полной ее тезки, родившейся с ней в один день. На основании информации ПАО "Сбербанк России" о наличии у заявительницы расчетного счета судебным приставом взыскано с него 19 тысяч рублей. В этой связи прокуратура Новгородской области приняла меры реагирования. Данные заявителя внесены в "Реестр двойников", отменено постановление об обращении взыскания на денежные средства на счете в ПАО "Сбербанк России". Аналогичная ситуация произошла с гражданкой из Иркутской области. Как отметили в Генпрокуратуре, по итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования и проработаны дополнительные механизмы для своевременной защиты прав граждан.