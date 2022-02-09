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09.02.2022 02:40
Рубрика: Власть

Генштаб и Всероссийское казачье общество договорились о сотрудничестве

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Взаимодействие армейского командования и призывных органов с казачеством в подготовке молодежи к военной службе и формировании мобилизационного резерва страны теперь регламентирует специальное соглашение.
Казаки будут служить в мобрезерве и готовить к армии призывников. Фото: РИА Новости Казаки будут служить в мобрезерве и готовить к армии призывников. Фото: РИА Новости
Казаки будут служить в мобрезерве и готовить к армии призывников. Фото: РИА Новости

Его подписали замначальника Генштаба Евгений Бурдинский и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Последний, заметим, отныне официально состоит в мобилизационном людском резерве. Атаман заключил соответствующий контракт, и теперь будет совмещать основную работу с военно-полевыми сборами и тренировочными занятиями. Как заметили по этому поводу во Всероссийском казачьем обществе, атаман "подал пример активного вступления в мобилизационный резерв всем казакам России".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Особый статус за атаманом, разумеется, сохранился. Более того, по условиям контракта он дополнен должностью советника начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. В данном качестве атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков, которых привлекут в мобрезерв. А еще - координировать все вопросы, связанные с отбором туда кандидатов в резервисты. То же касается работы с призывниками.

Отдельно в соглашении оговорена обязанность атамана организовывать взаимодействие войсковых казачьих обществ с командующими военных округов и Северным флотом по порядку привлечения казаков в мобрезерв Вооруженных сил.

Что же касается военкоматов, то их взаимодействие с казачеством организуют как минимум по двум направлениям. Первое - в вопросах ведения учета казаков, заключивших контракты о пребывании в мобрезерве. Второе - при подготовке и проведении призыва, а также направлении казаков на военную службу.

"Ожидается, что благодаря более плотному взаимодействию войсковых казачьих обществ с руководством военных округов и комиссариатов вопрос привлечения казаков к мероприятиям в рамках мобрезерва и призыва на военную службу выйдет на новый уровень" - так в Всероссийском казачьем обществе прокомментировали подписание соглашения с Генштабом.

Надо сказать, что казаки всегда охотно шли на военную службу и плотно взаимодействовали с армейским командованием. Не случайно, когда несколько лет назад в России занялись формированием боевого армейского резервного состава, процесс этот начали с Южного военного округа. На его территории проживает немало казаков. К тому же в ЮВО уже имелся мобрезерв - около 400 человек. А Ростовская область являлась своего рода пионером в работе с такими людьми.

Так, областной комиссариат участвовал в эксперименте по внедрению новой системы комплектования войск гражданами, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Первым таким подразделением стала мотострелковая рота территориальных войск. Ее укомплектовали казаками Всевеликого войска Донского и достаточно эффективно использовали на различных учениях.

Власть Безопасность Армия

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