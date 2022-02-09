Гериатр пояснила, почему ковид может спровоцировать деменцию

Коронавирус - один из факторов риска болезни Альцгеймера - наиболее распространенной формы деменции (старческого слабоумия). Об этом заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева на конференции в пресс-центре "Россия Сегодня".

Она уточнила, что ученые опубликовали научную статью. В ней говорится о проведенных исследованиях тканей мозга людей, умерших от коронавируса. Оказывается, во время болезни в них происходят процессы, похожие на болезнь Альцгеймера, то есть - нарушается обмен специфического белка в клетках.

"Человек может заметить это по своему состоянию: в голове как будто туман, нарушается память, затормаживается мыслительный процесс, нарушается сон, возникает депрессия", - говорит Ткачева.

При этом она обратила внимание, что вирус вариабельный и заболевание протекает у всех по-разному, поэтому у одних СOVID-19 может спровоцировать болезнь Альцгеймера, у других - нет.

В любом случае, она рекомендовала людям старшего возраста пройти вакцинацию от коронавируса, которая защищает от всех осложнений, в том числе - болезни Альцгеймера.

Ткачева также напомнила, что эта болезнь сегодня не лечится. Однако клинические испытания лекарств от нее уже проходят.