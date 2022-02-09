Гериатр пояснила, почему ковид может спровоцировать деменцию

Новости

Большинство компаний перевели людей на гибридный формат работы 12:30
Рэпера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков 12:29
В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб 12:28
Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров 12:27
В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой 12:21
В Москве сокращается количество госпитализированных с COVID-19 12:18
Директора научно-исследовательской лаборатории РАНХиГС обвинили в мошенничестве 12:06
На Кубани короткое замыкание оставило без света 10 тысяч человек 12:04
Гериатр Ольга Ткачева предостерегла от легкомысленного отношения к "омикрону" 11:43
Через три года более 90% москвичей будут жить в пешей доступности от метро, МЦК и МЦД 11:43
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом 11:39
МИД РФ сообщил, что нет признаков российского вторжения на Украину 11:31
Расходы бюджета РФ на нацпроекты составили почти 300 млрд рублей 11:28
В Москве в 2021 году зарегистрировано более новых 142 тысяч ИП и компаний 11:26
Умер легендарный мультипликатор Боривой Довникович 11:16
Анастасия Ракова: В Москве открылись 4 центра госуслуг в обновленном дизайне 11:13
Украинский флаг вызвал конфликт в парламенте Словакии 11:08
Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады 11:07
Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушка из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира 11:02
Восьмая "Миссия невыполнима" станет последней для Тома Круза 10:52
Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане в 2022 году 10:44
Постпред РФ при ЕС: Нейтральный статус Украины решил бы кризис 10:29
Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы мошенников в России 10:28
Велосипедист из Испании получил обморожение в Якутии 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 11:36
Рубрика: Общество

Гериатр пояснила, почему ковид может спровоцировать деменцию

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Коронавирус - один из факторов риска болезни Альцгеймера - наиболее распространенной формы деменции (старческого слабоумия). Об этом заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева на конференции в пресс-центре "Россия Сегодня".

Фото: iStock
Появился новый способ наживы на пожилых людях - под видом ренты

Она уточнила, что ученые опубликовали научную статью. В ней говорится о проведенных исследованиях тканей мозга людей, умерших от коронавируса. Оказывается, во время болезни в них происходят процессы, похожие на болезнь Альцгеймера, то есть - нарушается обмен специфического белка в клетках.

"Человек может заметить это по своему состоянию: в голове как будто туман, нарушается память, затормаживается мыслительный процесс, нарушается сон, возникает депрессия", - говорит Ткачева.

При этом она обратила внимание, что вирус вариабельный и заболевание протекает у всех по-разному, поэтому у одних СOVID-19 может спровоцировать болезнь Альцгеймера, у других - нет.

В любом случае, она рекомендовала людям старшего возраста пройти вакцинацию от коронавируса, которая защищает от всех осложнений, в том числе - болезни Альцгеймера.

Ткачева также напомнила, что эта болезнь сегодня не лечится. Однако клинические испытания лекарств от нее уже проходят.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Посольство РФ поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира
За сутки в России госпитализировали 20 178 человек с COVID-19
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов