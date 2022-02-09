Гериатр Ткачева сообщила, какие прививки необходимы во взрослом возрасте

Эпидемия коронавируса может перевернуть устоявшиеся представления о том, что профилактические прививки от всевозможных инфекций нужны детям. На самом деле, в Национальном календаре профилактических прививок предусмотрена вакцинация взрослых, и это абсолютно оправдано, считает главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Взрослые также нуждаются в вакцинопрофилактике многих инфекций. Речь идет не только о прививках от коронавируса, в Национальном календаре предусмотрены прививки и ревакцинация для взрослых, и надо этому календарю следовать", - сказала Ткачева на брифинге.

В качестве примера такой необходимой прививки Ткачева назвала вакцинацию против гепатита В. "Это очень серьезное инфекционное заболевание, оно оставляет след на всю жизнь. И обиднее всего, что заболевания можно избежать, если вакцинироваться", - подчеркнула Ольга Ткачева.

Врач высказала убеждение, что благодаря эпидемии коронавируса за последние два года многие стали серьезнее относиться к вакцинации (несмотря на то, что по-прежнему сильны антипрививочные настроения), и постепенно общество придет к пониманию необходимости вакцинации, проводимой на протяжении всей жизни.

Главный гериатр также напомнила, что есть прививки, которые обязательно нужно делать пожилым людям.

"Это, например, прививка против пневмококка - ее нужно обязательно делать в возрасте старше 60-65 лет", - отметила Ткачева. Она пояснила, что у пожилых респираторные вирусные инфекции, не только коронавирусная, но и грипп, и другие патогены нередко приводят к серьезному осложнению - вирусному воспалению легких. Присоединение бактериальной инфекции еще более усугубляет течение болезни, вплоть до летального исхода.

"Пандемия обострила проблему отношения к вакцинации, и мы будем решать ее все равно", - заключила специалист.