Гибель древней цивилизации связали с ударом, похожим на ядерный взрыв

Междисциплинарная команда ученых, в состав которой вошли астрономы, археологи и антропологи, представила исследование, связывающее внезапное исчезновение развитой цивилизации Хоупвелла с кометой, которая опасно приблизилась к Земле около 1600 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Space.com. Культура Хоупвелла - это совокупное название нескольких коренных народов Северной Америки, которые проживали на территории современного штата Огайо.

Последние археологические находки доказывают, что для своего времени это была очень развитая цивилизация со сложным обществом, владевшая секретами искусной обработки камня, дерева и кости, на что указывают многочисленные артефакты. Эти люди были предками многих современных индейских племен, таких как ирокезы и алгонкины.

Около 1600 лет назад данная культура внезапно пришла в упадок и постепенно исчезла. До последнего времени ученые не могли объяснить этот феномен. Попытку сделать это и предприняли авторы нового исследования. Примечательно, что антропологи призвали на помощь астрономов.

Дело в том, что легенды многих коренных народов в Соединенных Штатах рассказывают о комете, пронесшейся по небу. Ученые решили проверить, действительно ли такой факт был в истории Америки. Исследовательская группа провела дополнительные раскопки в местах проживания народов Хоупвелла. Только на этот раз ученые искали не артефакты, а сосредоточили внимание на изучении древних слоев земли.

В результате были обнаружены микрометеориты, которые оказались крошечными фрагментами кометы. Анализ этих образцов позволил предположить, что отколовшиеся от кометы куски были достаточно крупными. Они вошли в атмосферу Земли и на сравнительно небольшой высоте взорвались.

Люди культуры Хоупвелла должны были видеть этот мощный взрыв или даже серию взрывов, которые произошли в небе над их головами. Небесный огонь мог спровоцировать сильные лесные пожары, уничтожить посевы и даже изменить ландшафт. Все это вкупе могло привести к краху развитой цивилизации, которая попросту не сумела стремительно адаптироваться к резко изменившимся условиям.

Возможно, представители этой культуры разрозненными группами ушли в другие земли. Данная версия объясняет тот удивительный факт, что легенда о небесном огне звучит практически одинаково у большинства современных коренных народов, которые проживают на большом расстоянии друг от друга.

"Интересно, что у многих разных племен есть похожие истории об этом событии, - говорит ведущий автор Кеннет Танкерсли, профессор антропологии Колледжа искусств и наук Калифорнийского университета. - Коренные жители современного Майами, например, рассказывают о рогатой змее, которая летела по небу и бросала камни на землю, прежде чем рухнуть в реку. Когда вы видите комету, летящую по воздуху, она выглядит как большая змея. Народ шони рассказывает легенду о небесной пантере, которая могла снести лес. В Оттаве есть предание об одном далеком дне, когда солнце упало с неба. И ведь действительно, если комета попадет в термосферу, она взорвется, как ядерная бомба".

Танкерсли добавил, что люди народа виандот рассказывают о темном облаке, которое катилось по небу и было уничтожено огненным дротиком. В новом исследовании ученые приводят целый ряд доказательств того, что небесный взрыв по времени совпадает с заключительным этапом существования цивилизации Хоупвелла. Так, найденные на археологических участках микрометеориты оказались богаты платиной и иридием, то есть теми двумя элементами, которые обычно появляются в ударных кратерах после ударов космических тел.