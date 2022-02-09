Гинцбург назвал неизбежной регистрацию "Спутника V" в ВОЗ

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придется зарегистрировать росcийскую вакцину против коронавируса "Спутник V", так как невозможно игнорировать ее эффективность против COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи (разработчик вакцины) Александр Гинцбург.

"Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность "Спутника V" - научный факт, подтвержденный в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах, сказал Гинцбург в интервью сербской газете "Политика". - Аденовирусная платформа, на которой основывается наша вакцина, изучалась более 30 лет и полностью безопасна, у нее нет серьезных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими платформами вакцин".

Все необходимые для регистрации российской вакцины документы были переданы в ВОЗ в октябре прошлого года. При этом обе стороны признали, что процесс регистрации затягивается в основном из-за бюрократических проволочек, в то время как вопросов к самой вакцине у ВОЗ нет. Сейчас она одобрена в 71 стране мира с общим населением 4 млрд человек.