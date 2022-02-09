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Рубрика: В мире

Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Москву

Текст: Юрий Нечаев

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по проблеме эскалации ситуации на Украине. Стороны обсудят проблемы европейской безопасности и предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее британский МИД заявлял, что визит Трасс в Москву имеет главной целью "призвать Кремль к деэскалации и прекращению агрессии против Украины".

Главы МИД РФ и Великобритании обсудят в Москве проблему гарантий безопасности
В мире Европа Великобритания Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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