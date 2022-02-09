Глава МИД Греции посетит Москву

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, сотрудничество как в экономической, так и в культурной сферах, кипрский вопрос, ситуация в Восточном Средиземноморье, а также напряженность в Восточной Европе. Как отметил Папаиоанну, российско-греческие отношения являются историческими, а между странами ведется честный и конструктивный диалог.
Как уточнил представитель МИД, "Греция является страной-членом ЕС и Североатлантического альянса". Но, добавил он, Греция всегда подчеркивает всем собеседникам важность поддержания каналов связи с Москвой. "Мы рассматриваем Россию как ключевую и неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности", - подчеркнул дипломат.
Одним из центральных вопросов беседы станет ситуация вокруг Украины. "Мы подчеркиваем для всех необходимость деэскалации - сообщение, которое мы доносим не только до российской стороны, но и до всех остальных сторон, - уточнил Папаиоанну. - Любое ухудшение ситуации будет во вред всем". Официальный представитель напомнил о греческой общине региона, насчитывающей около 120 тысяч человек.