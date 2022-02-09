Глава МИД Греции посетит Москву

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 18 февраля в Москве проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну.

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, сотрудничество как в экономической, так и в культурной сферах, кипрский вопрос, ситуация в Восточном Средиземноморье, а также напряженность в Восточной Европе. Как отметил Папаиоанну, российско-греческие отношения являются историческими, а между странами ведется честный и конструктивный диалог.

Как уточнил представитель МИД, "Греция является страной-членом ЕС и Североатлантического альянса". Но, добавил он, Греция всегда подчеркивает всем собеседникам важность поддержания каналов связи с Москвой. "Мы рассматриваем Россию как ключевую и неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности", - подчеркнул дипломат.

Одним из центральных вопросов беседы станет ситуация вокруг Украины. "Мы подчеркиваем для всех необходимость деэскалации - сообщение, которое мы доносим не только до российской стороны, но и до всех остальных сторон, - уточнил Папаиоанну. - Любое ухудшение ситуации будет во вред всем". Официальный представитель напомнил о греческой общине региона, насчитывающей около 120 тысяч человек.