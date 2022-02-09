"Гознак" может стать монополистом по изготовлению трудовых книжек

Бланки и вкладыши бумажных трудовых книжек, которые еще ведут работодатели, сможет выпускать только компания "Гознак". Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

"Министерству финансов Российской Федерации обеспечить изготовление по единому образцу бланков трудовой книжки и вкладышей в нее в акционерном обществе "Гознак", - говорится в документе.

"Предлагаемые поправки позволят изготавливать документ на предприятии АО "Гознак", что обеспечит единую нумерацию бланков на всей территории России. Это исключит риски производства бланков с "задвоенными" серией и номером", - пояснили в Минтруде.

Из пояснительной записки следует, что с 2017 по 2021 годы АО "Гознак" изготавливал трудовые книжки по заданию государства: на этот период компания была выбрана единственным поставщиком по выпуску продукции. Однако повторно заключить с ней контракт как с единственным поставщиком закон не позволяет.

Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. Из них, например, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

В ведомстве уточнили, что бланки трудовых книжек единого образца будут использоваться для выдачи дубликатов трудовых книжек в случае, если работники, которые решили сохранить бумажные трудовые книжки, будут нуждаться в дубликате в связи с утерей документа. В случае, когда все разделы трудовой книжки заполнены, работнику будет выдан вкладыш в трудовую книжку единого образца.

Между тем, с 1 января 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки, напомнили в Минтруде. Работники получили право выбора - перейти на электронную трудовую книжку или сохранить бумажную. Если работник не заявил о желании вести трудовую книжку в электронном виде, то работодатель продолжает дублировать сведения о трудовой деятельности в трудовой книжке в бумажном виде. Тем, работникам, которые впервые поступают на работу с 2021 года, трудовая книжка оформляется и ведется только в электронном виде.