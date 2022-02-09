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09.02.2022 10:57
Рубрика: Власть

"Гознак" может стать монополистом по изготовлению трудовых книжек

Текст: Елена Манукиян
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Бланки и вкладыши бумажных трудовых книжек, которые еще ведут работодатели, сможет выпускать только компания "Гознак". Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

Фото: iStock
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"Министерству финансов Российской Федерации обеспечить изготовление по единому образцу бланков трудовой книжки и вкладышей в нее в акционерном обществе "Гознак", - говорится в документе.

"Предлагаемые поправки позволят изготавливать документ на предприятии АО "Гознак", что обеспечит единую нумерацию бланков на всей территории России. Это исключит риски производства бланков с "задвоенными" серией и номером", - пояснили в Минтруде.

Из пояснительной записки следует, что с 2017 по 2021 годы АО "Гознак" изготавливал трудовые книжки по заданию государства: на этот период компания была выбрана единственным поставщиком по выпуску продукции. Однако повторно заключить с ней контракт как с единственным поставщиком закон не позволяет.

Ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. Из них, например, были исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

В ведомстве уточнили, что бланки трудовых книжек единого образца будут использоваться для выдачи дубликатов трудовых книжек в случае, если работники, которые решили сохранить бумажные трудовые книжки, будут нуждаться в дубликате в связи с утерей документа. В случае, когда все разделы трудовой книжки заполнены, работнику будет выдан вкладыш в трудовую книжку единого образца.

Между тем, с 1 января 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки, напомнили в Минтруде. Работники получили право выбора - перейти на электронную трудовую книжку или сохранить бумажную. Если работник не заявил о желании вести трудовую книжку в электронном виде, то работодатель продолжает дублировать сведения о трудовой деятельности в трудовой книжке в бумажном виде. Тем, работникам, которые впервые поступают на работу с 2021 года, трудовая книжка оформляется и ведется только в электронном виде.

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