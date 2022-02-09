В мире
09.02.2022 15:27
Текст: Юрий Сизов

Граждане ЕАЭС смогут получать пенсию во всех странах союза по электронной заявке

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Благодаря соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС, которое было принято в январе минувшего года, граждане этих государств смогут впредь получать пенсию во всех странах союза по электронной заявке. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Коллегия ЕЭК утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС. Именно это и позволит уполномоченным органам стран союза "перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС".

Принятый коллегией документ, пояснили в комиссии, станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС. Кроме того, "планируется обеспечить оперативный обмен между странами юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсий трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое", - уточнили в ЕЭК.

Член коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев полагает, что реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения заявлений на назначение пенсии.

В ЕЭК напомнили, что целью соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей.

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