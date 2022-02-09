Граждане ЕАЭС смогут получать пенсию во всех странах союза по электронной заявке

Благодаря соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС, которое было принято в январе минувшего года, граждане этих государств смогут впредь получать пенсию во всех странах союза по электронной заявке. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Коллегия ЕЭК утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС. Именно это и позволит уполномоченным органам стран союза "перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС".

Принятый коллегией документ, пояснили в комиссии, станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС. Кроме того, "планируется обеспечить оперативный обмен между странами юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсий трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое", - уточнили в ЕЭК.

Член коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев полагает, что реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения заявлений на назначение пенсии.

В ЕЭК напомнили, что целью соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей.