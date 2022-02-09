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Рубрика: Общество

Хирург Чупин: Тромбоз у перенесших COVID-19 бывает очень часто

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Тромбоз у пациентов, переболевших коронавирусом, встречается очень часто, дело может дойти даже до ампутации конечности. Об этом рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Чупин.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Он пояснил, что коронавирус дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, вот почему тромбоз у перенесших COVID-19 встречается часто, пишет РИА Новости.

По словам хирурга, в основном страдают артерии конечностей, как верхних, так и нижних. При этом на фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия - критическое ухудшение кровоснабжения. За время пандемии было немало случаев ампутации конечностей.

Говоря о времени развития тромбоза после перенесенного коронавируса, врач отметил, что четкой закономерности здесь нет. Это может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев. Чем тяжелее болел человек, тем дольше будут сохраняться воспалительные и фиброзные изменения в легких и другие негативные проявления, повышающие риски тромботических осложнений, уточнил врач.

Чупин рассказал, что в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом (особенно те, у кого уже были операции на сосудах). Контролировать ситуацию врач посоветовал даже тем пациентам, которые не имеют исходного атеросклероза и перенесли ковид амбулаторно, в более легкой форме.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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