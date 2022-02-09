Христианин возглавил Высший суд Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назначил главой Высшего конституционного суда (ВКС), главного органа государственной власти в стране, христианина-копта Булоса Фахму Искандера. 9 февраля 65-летний чиновник приступил к работе.

Это первый случай, когда на столь высокий пост в мусульманском Египте назначают христианина. Сходные случаи были разве что в первые века арабского завоевания Египта в середине первого тысячелетия н.э. - тогда христиане занимали высокие посты в халифате. Булос Фахма Искандер в 2010 году был заместителем главы ВКС, затем - председателем Каирского кассационного суда, после чего снова вернулся в Высший конституционный суд. Он родом из богатой и многочисленной коптской семьи, чьи представители занимали в разное время высокое положение в различных структурах, в том числе связанных с бизнесом и с коптской церковью.

В конце XX - начале XXI века копты зачастую занимали в Египте достаточно высокие должности, хотя и не столь значимые, как глава Конституционного суда. Так, Бутрос Бутрос-Гали, генсек ООН в середине 1990-х годов, при египетском президенте Анваре Садате возглавлял МИД, также коптами были министры финансов и окружающей среды в правительстве Хосни Мубарака. В последние годы при президенте ас-Сиси коптов стали активнее включать во властные структуры. Среди них есть министры, губернаторы, члены парламента и послы.

Высший конституционный суд Египта - независимый судебный орган власти, контролирующий соблюдение конституционности законов и нормативных актов. Он уполномочен разрешать споры между судебными органами и субъектами, обладающими судебными полномочиями. Срок пребывания председателя суда на своем посту составляет четыре года.