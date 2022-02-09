Ипотечные платежи выросли на треть

Средний платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру на вторичном рынке за год увеличился почти на треть. В начале года в 75 крупнейших городах приходилось ежемесячно вносить за ипотеку на такое жилье 20,6 тыс. руб., подсчитали в SRG. Это на 30,3% больше, чем год назад (при расчетах считалось, что кредит берут на 15 лет с первым взносом в 30%).

Сильнее всего - почти вдвое - ипотечные платежи выросли в Новороссийске - на 82,4%. В Краснодаре - на 76,4%, в Грозном - на 63,8%, в Севастополе - на 42,6%, в Астрахани - на 41,6%. Больше чем на 40% они увеличились в Казани и Сочи. Далее следуют Нижний Новгород, Омск, Ставрополь, Подольск, Пенза, Липецк, Самара и Калининград. В целом повышение платежа в пределах 30-40% произошло в 22 городах.

В Москве, по сравнению с другими городами, подорожание весьма умеренное - платеж вырос за год менее чем на четверть (22%). В Санкт-Петербурге - на 26%. Наименьший рост среднего платежа - в Нижнем Тагиле, где сумма увеличилась всего на 10,8%. Здесь же самый низкий платеж в пересчете на рубли - в среднем по 8,5 тыс. руб. в месяц.

Менее 10 тыс. руб. в месяц отчисляют на ипотеку в Магнитогорске и Кургане. Больше всего тратят на ипотеку, как обычно, москвичи - по 74 тыс. На втором месте Сочи с 49 тыс. руб., на третьем - Санкт-Петербург с 46 тыс. руб.

Средняя стоимость вторичной "однушки" в крупнейших городах за год выросла на 23,8%, поясняет партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов. А средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке к январю 2022 года поднялась на 0,85% - до 8,87%... и продолжает расти. В начале февраля, по данным ДОМ.РФ, крупнейшие банки выдавали ипотеку на вторичное жилье в среднем уже под 10,56%. Если учитывать разницу ставок по регионам, платежи могут оказаться еще выше. Так, по данным ЦБ, Чечня и Севастополь - лидеры 2021 года по самым высоким ипотечным ставкам - 8,21 и 8,12% соответственно.

Больше всего тратят на ипотеку в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге

Взгляд из регионов

В Краснодаре и Новороссийске образовался огромный разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильем, говорит замдиректора краснодарской компании "Аурус Риэлт" Сергей Лысенко. Но поскольку государство и банковский сектор поддерживают застройщиков, доходит до парадоксов: иногда выгоднее купить в ипотеку квартиру за 6 млн руб. в строящемся доме, чем за 4 млн на вторичном рынке, так как ставки на новостройки порой составляют всего 2% против 10-15% для "старых" квартир.

В Грозном покупателей на рынке больше, чем продавцов, а цены на вторичное жилье выше, чем на новостройки, отмечает риелтор Халимат Султанова. Покупатели нервничают из-за роста ставок по ипотеке, хотят быстрее решить жилищный вопрос и надеются приобрести жилье той же площади по старым ценам, а в итоге рассматривают варианты дальше от центра города.

В Астрахани разница между новой и вторичной квартирой может быть в пределах одного миллиона рублей, но такую же сумму придется добавлять на ремонт в новостройке, отмечает ипотечный брокер Татьяна Войцеховская. Обычно в новое жилье вкладываются люди, у которых есть свободные деньги - просто чтобы их не "съела" инфляция. А семьям, которые живут от зарплаты до зарплаты, выгоднее взять "вторичку", отмечает она. При этом новые квартиры подорожали здесь гораздо существеннее, чем "вторичка". Себестоимость строительства выросла на 30% от доковидного периода, объясняет собственник девелоперской компании Виктор Тарасенко. Кроме того, в Астрахани перестали строить жилье эконом-класса. Минстрой области объяснил это тем, что перестали производить комплекты трехслойных панелей, из которых возводятся такие квартиры, а они стоили на 20% дешевле, чем в кирпичных или бетонных домах. Вот и получилось, что кроме как на "вторичке" недорогое жилье астраханцам не купить.

Подготовили Юрий Гень, Никита Пешков, Наталья Коротченко