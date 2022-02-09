Ищущие работу россияне смогут претендовать на высокие зарплаты

По данным Росстата, в декабре 2021 года уровень безработицы сохранился на уровне 4,3%. Официальными безработными в России были 3,2 млн человек. Это ниже допандемийных значений. Такой уровень безработицы сохраняется с октября 2021 года, и в последние 5 лет был на аналогичных низких значениях только в августе 2019 года.

"Сложившаяся на рынке труда ситуация способствует улучшению условий для работников. Рынок труда постепенно трансформируется в рынок соискателя. Уровень безработицы на достаточно низком уровне, а спрос на сотрудников - достаточно высокий. В такой ситуации соискатели могут претендовать на более высокий уровень зарплатных предложений, а также пробовать себя в новых областях. При этом меры государственной поддержки для уязвимых на рынке труда соискателей продолжат работать и в 2022 году - речь идет о программах переобучения по востребованным на локальных рынках труда профессиях, субсидировании найма, модернизации центров занятости и их перенацеливании на решение жизненных ситуаций гражданина и бизнес-ситуаций работодателя", - прокомментировал данные Росстата гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

По данным оперативного мониторинга Минтруда России, по состоянию на 9 февраля, в органах занятости зарегистрировано в качестве безработных 706 тыс. человек, а на портал "Работа России" заявлено 1,66 млн вакансий.