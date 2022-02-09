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09.02.2022 20:53
Рубрика: В мире

Исполнительный директор Greenpeace займет пост госсекретаря в немецком МИДе

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Неожиданное кадровое решение приняла министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Как сообщает Spiegel online, она предложила заметную должность в немецком дипведомстве своей давней знакомой - исполнительному директору Greenpeace International Дженнифер Морган.

Как ожидается, 55-летняя американка станет спецпредставителем по международной климатической политике, а также получит пост госсекретаря в немецком МИДе. Правда, для работы в правительстве Германии ей сначала нужно будет получить немецкое гражданство. Процесс уже запущен - запрос госпожи Морган рассматривается в срочном порядке "под большим давлением".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По тарифной сетке для немецких госслужащих влиятельная климатическая активистка будет получать ежемесячную зарплату 10 289 евро, а также надбавку в 4500 евро. Впоследствии она возглавит в немецком МИДе целое подразделение. На Морган будет возложена задача представлять ФРГ на международных климатических конференциях - собственно, на подобных мероприятиях она и познакомились с Бербок. Кстати, в юности Морган изучала германистику.

По данным СМИ, американка уже некоторое время живет в Берлине. При этом известны ее тесные связи с американским истеблишментом.

Под статьей в Spiegel online появилось немало критических комментариев. "Теперь "зеленые" лоббисты берут власть и определяют политику - без выборов, без мандата", "увы, все партии в итоге склоняются к лоббизму", - пишут читатели.

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