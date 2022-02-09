Как часто нужно делать профессиональную чистку зубов и вредно ли отбеливание

Ежегодно в мире 9 февраля отмечают профессиональный праздник - Международный день стоматолога. Его празднуют в день почитания Аполлонии Александрийской, которую пытками пытались заставить отречься от христианства. Ей вырвали все зубы, а когда пригрозили казнью на костре, она сама шагнула в пламя. В 300 году она была канонизирована как святая великомученица. По Европе быстро разнесся культ Святой Аполлонии, ее изображали как девушку, в руках у которой были зубные щипцы.

В России праздник отмечается не так давно, но становится все более популярным. В этот День поздравления принимают все, кто имеет отношение к стоматологии. Среди них - дантисты, вспомогательный персонал, сотрудники частных и государственных клиник, преподаватели и студенты профильных медицинских учебных заведений. Отметим, что кроме празднования Международного дня стоматолога в России и в ряде других стран 6 марта отмечается Международный день зубного врача.

На сегодняшний день стоматология является одним из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся разделов медицины. Благодаря современным препаратам процедура лечения зубов стала гораздо менее болезненной по сравнению даже с недавним прошлым. Постоянно появляются новые более качественные пломбировочные материалы. Стало возможно восстановление даже очень сильно разрушенных зубов, а также имплантация.

Накануне праздника "РГ" задала несколько вопросов кандидату медицинских наук Павлу Колесову.

Как часто нужно ходить к стоматологу, если зубы не болят?

Павел Колесов: Рекомендуется приходить на профилактический осмотр не реже одного раза в полгода, так как за этот короткий период мы можем увидеть проблемы в полости рта на начальных этапах и исправить их, прежде чем они приведут к серьезным осложнениям. Чем дольше пациент не появляется в кабинете стоматолога - тем выше риск плачевных последствий, вплоть до удаления зубов или выявления онкологических заболеваний полости рта на поздних этапах.

Действительно ли профессиональная чистка зубов полезна и как часто ее нужно делать?

Павел Колесов: Также раз в полгода мы рекомендуем проводить профессиональную гигиену полости рта, так как за это время скапливается и минерализуется налет в тех местах, которые пациенту трудно очистить во время домашней ежедневной гигиены. Проведение профессиональной гигиены позволяет снять мягкие и твердые зубные отложения и пигментированный налет, тем самым снижается риск прогрессирования пародонтита, а зубам возвращается естественный оттенок и блеск. Кроме того, при очищении зубов от налета мы видим, есть ли у пациента скрытые кариозные полости и указываем пациенту места, на которые необходимо обращать больше внимания при ежедневной чистке зубов.

До какого возраста можно исправить прикус?

Павел Колесов: С помощью брекетов и элайнеров прикус можно исправлять в любом возрасте. Но у молодых людей этот процесс проходит проще и быстрее, потому что у них еще, как правило, нет серьезных осложнений, связанных с прикусом и состоянием зубов. Однако брекеты ставятся и в более взрослом возрасте для исправления не только положения зубов, но и для борьбы с осложнениями.

Вредно ли отбеливание зубов для эмали?

Павел Колесов: Для здоровой эмали отбеливание зубов, которое выполняется под контролем стоматолога, безвредно. Если же есть какие-либо поражения эмали, то отбеливание может вызвать повышенную чувствительность, которая, впрочем, проходит за достаточно короткий срок при правильно проведенной профессиональной гигиене и правильно выполненной процедуре отбеливания.

Безопасна ли имплантация и стоит ли ставить имплантат, если утерян только один зуб?

Павел Колесов: Имплантация зубов безопасна, потому что для нее применяются биоинертные материалы - такие как титан и его сплавы. Имплантацию стоит проводить, даже если потерян один зуб, так как после его утраты начинаются процессы, которые могут повлиять на остальные зубы и костную ткань. Чем быстрее будет установлен имплантат - тем лучше. Кроме того, в современных клиниках применяется методика одномоментной имплантации, при которой врач удаляет зуб и сразу же ставит имплантат.