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09.02.2022 04:30
Рубрика: Общество

Как найти ученику хорошего репетитора - пять советов родителям

Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Неделя № 29(8677)
Еще недавно рынок репетиторства оценивался в 30 миллиардов рублей в год, сейчас - уже более чем в сто миллиардов. Чаще всего родители ищут детям репетиторов по русскому языку, английскому языку и математике. Как правило, все теперь отправляются за ними в интернет. По данным одного из последних исследований ВШЭ по репетиторским онлайн-платформам Москвы и Подмосковья, на этом рынке нет деления на "дешевые" и "дорогие" предметы. А что есть?
Репетиторы, готовые приехать заниматься к вам домой, резко повышают свой ценник. Фото: Олеся Курпяева Репетиторы, готовые приехать заниматься к вам домой, резко повышают свой ценник. Фото: Олеся Курпяева
Репетиторы, готовые приехать заниматься к вам домой, резко повышают свой ценник. Фото: Олеся Курпяева

1. Есть платформы, где представлены "дорогие" и "дешевые" репетиторы. И речь идет о разнице в цене в полтора раза.

Так что не ленитесь, изучите анкеты на разных сайтах.

Хорошо, если на сайте указан стаж, статус, рейтинг репетитора, есть отзывы от учеников и их родителей.

Сколько отзывов может быть у хорошего репетитора? Ну, скажем, больше 50. Это очень приличная цифра, которая показывает, что репетитор на рынке давно и имеет большой опыт. Примерно 30 процентов репетиторов - студенты, чаще всего они предлагают математику, информатику, биологию, химию. Средняя цена - около 700 рублей. В Москве репетиторы по математике с большим стажем, скажем так, возрастные, просят за подготовку к ЕГЭ 2-2,5 тысячи рублей за занятие. И ходить домой к ученикам готовы не все. "У репетитора или дистанционно", - вот обычная приписка к таким анкетам.

Фото: Александр Корольков
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Молодые педагоги с видеопрезентациями занятий, разными дипломами и курсами резко повышают свой ценник - иногда до 4 тысяч рублей. Правда, за эти деньги уже готовы приехать к ученику.

А теперь скажите: если вы, к примеру, планируете заниматься дистанционно, какая вам разница, где живет репетитор? Да хоть в сибирской тайге по соседству с Агафьей Лыковой!

2. Подсказка родителям из Москвы, Питера и других "дорогих" городов - поменяйте на портале или сайте город поиска.

Забейте в строке "ваш город" "Новосибирск", "Томск", "Омск", "Пермь"... и будете приятно удивлены ценником. (Правда, придется учесть разницу во времени... Если вы живете в Питере, а репетитор - в Хабаровске, заниматься будет сложно).

Итак, математика. В Иваново можно найти варианты за 500 рублей. В Великом Новгороде за дистанционное занятие по математике с вас попросят от 500-600 рублей. В Томске есть предложения по 800 рублей, 1200-1300 рублей, а качество математического образования в Томске, заметим, очень высокое. В Перми есть предложения от 500 рублей. Традиции хорошего математического образования сохранились во многих промышленных центрах, там, где есть производства и сильные технические вузы. Прежде всего обратите внимание на эти города: Томск, Омск, Пермь, Ижевск, Казань, Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск, Красноярск.

3. Рассмотрите вариант очных вузовских курсов. Особенно они будут полезны тем, кому надо подтянуть иностранный язык.

Многие вузы предлагают четырехмесячные курсы подготовки к ЕГЭ.

Сколько отзывов может быть у хорошего репетитора? Скажем, больше 50

В МГППУ, к примеру, один предмет стоит 20 тысяч рублей (за все четыре месяца). Это по три часа раз в неделю. В МГИМО тоже есть курс подготовки к ЕГЭ и дополнительному экзамену по английскому языку (с февраля по май). Цена 60 тысяч рублей. Есть подготовительные курсы в МФТИ: месяц занятий (один раз в неделю) - около 8 тысяч.

В чем минус курсов? Может подобраться группа с очень разным уровнем подготовки.

4. Обратите внимание на частные онлайн-школы, которые предлагают курсы подготовки к ЕГЭ.

Среди них есть очень достойные. Месячный курс занятий можно найти за 3-4 тысячи рублей. Есть и еще дешевле. Весь курс подготовки, скажем, 60 занятий, может стоить 10 тысяч.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Какие изменения ждут выпускников школ в некоторых ЕГЭ-2022

Как выбрать лучшую онлайн-школу? Вот тут доверьтесь своим детям. У всех школ есть пробные бесплатные уроки, видеопрезентации преподавателей, к тому же у школьников хорошо работает сарафанное радио.

Хорошо, если школа предлагает курс с обязательными домашними заданиями, быстрой проверкой таких работ и обратной связью с преподавателем. Пусть не по видео, но хотя бы по переписке.

5. Внимание: если вам обещают, что за два месяца подготовят слабого троечника к успешной сдаче ЕГЭ, бегите от такого репетитора. Но! Есть репетиторы, которые за три недели могут вытянуть двоечника до тройки на экзамене по математике (это ОГЭ в девятом классе). Заниматься придется каждый день по часу-полтора, плюс домашние задания. Секрета особого нет: умелый репетитор натаскивает неуспевающего ребенка именно на те задания, которые ему под силу и при этом дадут нужный минимум баллов.

Возьмите на заметку

Шесть крупных онлайн-сервисов подбора репетиторов

  • Ассоциация репетиторов
  • Ваш репетитор
  • Профи
  • Виртуальная академия
  • Репетит-центр
  • Репетитор.ру
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