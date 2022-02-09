Какие мосты строят Елизавета из Беларуси, Елена из России и Татьяна с Украины

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица открылась уникальная для нынешних недружелюбных времен выставка. Это работы 12 молодых художников-графиков под общим названием "Мосты". Проект символичный и гуманитарный, как все, что делается в рамках "Минской инициативы", седьмая конференция которой открылась в культурной столице, объединив 30 участников с Украины, 20 - из Беларуси и столько же из России.

Елизавета Пастушенко из Беларуси, Елена Прудникова из России и Татьяна Очередько с Украины рисуют такой мир, где нет противостояния, неуважения, заборов и грязных луж. У искусства нет границ, есть только разные национальные академии и школы. Например, графики Украины отличаются эмоциональностью и миксом разных техник, белорусы - утонченной изысканностью, а петербуржская школа демонстрирует интересный символизм и образность.

Исполнительный директор Украинского фонда культуры Дмитрий Будков надеется, что вернисаж "Мосты" с его удивительной образностью всепоглощающих дружественных связей увидят другие страны СНГ, а прежде всего на Украине и в Беларуси.

"Эта выставка, уже третья по счету в проекте "Минская инициатива", - особенная. Потому что ее название символизирует то, чем мы занимаемся, - сказал открывая экспозицию специальный представитель президента России по международным культурным связям, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой. - Понятно, что речь идет о связях духовных и материальных. Мосты - это то, что так важно в отношениях между нашими тремя народами. И очень хочется, чтобы по ним шла не военная техника, а люди с произведениями искусства - тем новым, что они привносят в сегодняшнюю жизнь".

К слову, ту же символику имела и первая выставка белорусских, российских и украинских художников, которые рисовали "три Софии", как выражение очень тесных и глубоких связей трех народов - Софию Киевскую, Софию Новгородскую и Софию Полоцкую.

Это отношения заново нарабатываются и в изобразительном искусстве, и в литературном творчестве (на открытии "Минской инициативы" представили очередной совместный альманах на трех языках ""Terra poetika!", на очереди заседание студии поэтического перевода с языка на язык трех народов). Швыдкой предложил собрать и совместный музыкальный проект. "Наши встречи нужно заканчивать большим джем-сейшн: джазовым, классическим, фольклорным. Устроим уж совсем что-нибудь заводное", - пообещал спецпредставитель президента.

Открытие выставки завершилось презентацией фильма о проекте "Мосты" и знакомством с его участниками.

Прямая речь

Татьяна Очередько, Украина:

- Людей и страны связываю мосты, но они очень легко рушатся. И несмотря на все перипетии, которые происходят вокруг нас, остается искусство - мостик, который нас обязательно объединит. Искусство - это дополнительный язык. Нарисованное поймет любой человек. Значит искусство - это язык, который объединяет мир. Это наш художественный посыл: не смотрят на ситуацию, не рушьте мосты. История будет меняться, но человеческие ценности останутся навсегда.

Елизавета Пастушенко, Беларусь:

- Мы на разных берегах, но у нас есть связующие нити: история, религия, культура. Санкт-Петербург - это город мостов. Россия - Исаакиевский собор. Но за ним видны и кусочки земли Беларуси и Украины. Работа моя называется "Мосты земные и небесные". И вторые у меня на первом плане. Потому что у всех трех стран связь с единым небесным отечеством - через храмы и общую православную веру.

Елена Прудникова, Россия:

- У нас была задача сделать что-то объединяющее наши страны. Это могли быть культурные или другие связи. Я выбрала родственные - мои родственники живут и на Украине, и в Беларуси. Работа так и называется "Родственные связи". Это лес, тянущийся ветвями в небо, и там где-то в высоте соединяющий свои руки-ветви. И это касается не только наших трех стран, все люди могли бы так объединиться. Тем более, что и корни наших деревьев питаются из одного источника - земли.