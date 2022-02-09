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09.02.2022 23:41
Рубрика: В мире

Комплексы ПВО производства РФ сорвали атаку Израиля на провинцию Дамаск

Текст: Юрий Гаврилов

Российские военные подтвердили, что 9 февраля в Сирии местные подразделения ПВО сбили несколько ракет, выпущенных истребителями Израиля по объектам соседнего государства.

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что в ночь на среду около 2.00 по московскому времени четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. "Восемь ракет были уничтожены средствами ПВО российского производства, состоящими на вооружении сирийских вооруженных сил", - сообщил Журавлев.

По его словам, атака на Сирию продолжилась около 2.30. На сей раз из района оккупированных Голанских высот армия обороны Израиля нанесла удар десятью ракетами класса "земля - земля" по позициям подразделений сил ПВО Сирии. "Погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих. Объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесен материальный ущерб", - заявил контр-адмирал.

Надо иметь в виду, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась фактически разрушенной. Ситуация стала улучшаться только в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения под контроль армии Асада многих провинций страны. В феврале 2018 года при попытке израильского налета на авиабазу T4 сирийским ПВО удалось сбить зенитной ракетой истребитель F-16. Это стало первой с 1983 года официально признанной Тель-Авивом потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле 2018-го года сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами военных США, Франции и Великобритании. В итоге из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.

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Однако, в сентябре сирийский комплекс ПВО С- 200 при отражении налета израильской авиации по ошибке сбил российский самолет радиотехнической разведки Ил-20. Израильские пилоты при нанесении удара прикрылись самолетом ВКС РФ. После чего Россия поставила сирийской армии современные комплексы С-300.

Сейчас система ПВО Сирии представляет собой смесь устаревших и современных систем. Это, с одной стороны, достаточно новые зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2Э". С другой - закупленные еще в СССР ЗРК С-75, С-125 (включая модернизированные "Печора-2М"), "Квадрат" и С-200.

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