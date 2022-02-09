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09.02.2022 19:15
Рубрика: В мире

Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест

Текст: Юрий Нечаев
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Группа из 37 американских конгрессменов-республиканцев направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом пройти когнитивное тестирование. Поводом для такого обращения стал инцидент с лидером страны, произошедший 25 января. Тогда Байден, не зная, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси "сукиным сыном" за вопрос журналиста об инфляции.

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"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, подписанном в том числе экс-врачом Белого дома Ронни Джексоном. Джексон подчеркнул, что "американский народ заслуживает абсолютной уверенности в когнитивных способностях президента"

По мнению авторов письма, высказывание Байдена в отношении Дуси свидетельствует о повышенной нервной возбудимости президента, которая входит в список 10 признаков снижения умственных способностей по данным Ассоциации Альцгеймера.

Следует отметить, что это уже второе письмо с данным призывом к Байдену - первое обращение было отправлено в июне 2021 года, но только с 13 подписями республиканцев.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

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