Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест

Группа из 37 американских конгрессменов-республиканцев направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом пройти когнитивное тестирование. Поводом для такого обращения стал инцидент с лидером страны, произошедший 25 января. Тогда Байден, не зная, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси "сукиным сыном" за вопрос журналиста об инфляции.

"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, подписанном в том числе экс-врачом Белого дома Ронни Джексоном. Джексон подчеркнул, что "американский народ заслуживает абсолютной уверенности в когнитивных способностях президента"

По мнению авторов письма, высказывание Байдена в отношении Дуси свидетельствует о повышенной нервной возбудимости президента, которая входит в список 10 признаков снижения умственных способностей по данным Ассоциации Альцгеймера.

Следует отметить, что это уже второе письмо с данным призывом к Байдену - первое обращение было отправлено в июне 2021 года, но только с 13 подписями республиканцев.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.