Конституционный суд велел гарантировать оплату энергии на опасных объектах без очереди

Важное для многих решение вынес Конституционный суд - о том, что на опасных производствах даже за долги нельзя выключать электроэнергию и создавать ситуации, чреватые авариями. КС проверял конституционность абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Об этом суд просило акционерное общество, занимающееся поставками энергоресурсов.

В том числе компания поставляет тепло и горячую воду предприятию, эксплуатирующему шахту "Интинская". Шахта считается опасным объектом. Поэтому после признания в 2019 году предприятия банкротом, АО продолжило поставки. Чтобы избежать возможного ЧП, эту теплоэнергию банкрот частично оплатил в приоритетном порядке. Но это вызвало протест налоговой службы. И она обратилась в суд. Арбитражные суды признали платежи недействительными сделками. А ответственность за возможные последствия возложили на самого кредитора. По мнению АО, такое толкование нормы "не обеспечивает защиты прав и интересов ресурсоснабжающей организации".

Вот позиция КС. "Организация, находящаяся в процессе банкротства, и поставщик энергоресурса должны четко понимать, когда их отношения подпадают под действие соответствующей нормы. Специфика опасных производств и условия их взаимодействия предполагают наличие специальных технических знаний, а их недостаточность должна восполняться нормативным регулированием".

Важно не столько продолжение деятельности должника, сколько поддержание работы его оборудования

КС заявил, что во избежание катастрофы и гибели людей может быть принципиальным не столько продолжение деятельности организации-должника, сколько поддержание работы его оборудования. Оспоренная норма, по мнению суда, должна "способствовать оперативному принятию решений о продолжении и объеме поставки энергоресурса и его своевременной оплате". Но этим критериям оспоренная норма не отвечает, значит, Основному Закону "в данной мере не соответствует".

КС поручил законодателю и правительству ввести правовой механизм, гарантирующий внеочередную оплату энергоресурсов должником, эксплуатирующим опасный объект. А до этого времени установил порядок применения оспоренного законоположения и велел пересмотреть решения по делу.